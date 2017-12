Podrían penalizar a trabajadores por descuento inadecuado de ISR

Solo en el caso de los trabajadores de la Sección 39 del SNTE sí hubo error en el cálculo

Infoecos/Colima

Debido a la controversia causada por el descuento del ISR en los aguinaldos de los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado, el presidente de la comisión sector gobierno del Colegio de Contadores Públicos de Colima, Alejandro Camarena Berra, explicó que el cálculo se hizo de manera correcta y de no realizarlo de la manera adecuada, se puede considerar como delito fiscal y ser acreedores a una penalización, tanto el gobierno como el trabajador.

Explicó que el ISR nace de la Ley Federal del Impuesto Sobre la Renta y el cual se cobra sobre la utilidad, producto, o ingreso del trabajo, el cual retiene el patrón, que en este caso es Gobierno del Estado y a su vez lo reportan al fisco, “es variable, entre más ganas, más impuesto te descuentan”, dijo y varía del cero al 35% de deducción de impuestos.

En este sentido, indicó que la deducción se hizo conforme a derecho del artículo 93, versión cuarta, fracción 14 y se está reteniendo de la manera correcta.

Alejandro Camarena señaló que hay una confusión debido a que en la Ley Estatal de Servidores Públicos a Cargo del Gobierno del Estado de Colima, menciona que no se les debe retener el impuesto sobre la renta, señalado como “sin deducción positiva alguna”, sin embargo la Ley Federal del Impuesto sobre la renta, obliga a retener este impuesto.

Por ello, debido a la jerarquía de las leyes y de acuerdo al 133 de la Constitución Política, primeramente está una ley federal y posteriormente las leyes estatales, “si alguna de esta leyes está en contra de una ley federal, la que persevera es la ley federal”, comentó Alejandro Camarena.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Colima, indicó que la confusión pudiera derivarse del hábito que no se tenía de retener el ISR adecuadamente y ponderó que Gobierno del Estado no puede ir en contra de una ley federal, ya que de no cumplir, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pudiera ir en contra de los trabajadores que no se les retenga correctamente la cantidad del ISR.

Ante esto, Camarena Berra expuso que cualquier trabajador que se sienta afectado por la deducción de este impuesto tiene la opción de presentar al patrón, una carta en la que soliciten dar su declaración anual por su cuenta y de hacerlo de esta forma, considerar los criterios que más convengan.

“En su declaración anual ya pueden considerar el criterio correspondiente, si ellos piensan que están exentos al 100% del ISR, pues presenta su declaración anual exentando al 100% el ISR del aguinaldo y en su momento te va a salir un ISR a favor y lo solicitan a devolución y ahí se tendrá que hacer un pleito directamente con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, expuso Alejandro Camarena.

Asimismo, reiteró que si a un trabajador no le retienen adecuadamente el impuesto y por alguna razón presentan su declaración anual, puede generarse algún problema ya directamente del trabajador con el Sistema de Administración Tributaria y en su momento incluso se puede poner el riesgo su patrimonio.

Aunado a esta confusión, Camarena Berra expuso que en el caso de los trabajadores de la Sección 39 del SNTE, sí hubo un error en cálculo de la cantidad a descontar, debido a que su sistema informático es diferente, por lo que se hizo la corrección y se reintegró la cantidad que se cobró de más.

Finalmente, indicó que en caso de que se les requiera, con toda apertura pueden explicar los fundamentos legales, riesgos y jerarquías de leyes para que se entienda de mejor manera este impuesto.

Comentarios