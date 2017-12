Al Desnudo: El C5i, capacidad de respuesta policial

En medio del caos de inseguridad que vive el país, en el que por supuesto Colima está incluido, el gobernador del estado, Ignacio Peralta Sánchez, sumó a la estrategia estatal de seguridad el proyecto de construcción del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), mediante el que se espera disminuir los índices delictivos, pan de cada día en la entidad.

Lo bueno fue el anuncio del proyecto que iniciará su construcción el próximo año y en el que se invertirán 818 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo malo es que estará en condiciones de operatividad hasta el 2019. Sin embargo, es bueno saber que las acciones para combatir el flagelo son una realidad.

También es cierto que el C5i no será la varita mágica que venga a resolver de tajo el problema de inseguridad de la noche a la mañana, pero sí logrará disminuir los índices de inseguridad a partir de su puesta en marcha como se ha comprobado en otras entidades donde ya opera. Pero para que este proyecto funcione bien y arroje resultados lo más pronto posible, no se deben dejar de lado cuestiones básicas como la depuración policiaca, reforzar controles de confianza, capacitación y profesionalización de los elementos encargados de la seguridad en el estado. Ignacio Peralta ha sido claro al comentar “que si bien este proyecto no resuelve en automático los problemas de inseguridad pública, constituye un sólido avance, “se trata de un esfuerzo extraordinario en lo financiero y lo logístico”.

Para Colima, el C5i incluye 825 cámaras de videovigilancia, 13 arcos carreteros para la identificación y control vehicular, así como 2 mil botones de enlace ciudadano para una comunicación directa entre ciudadanos y autoridades. Al respecto, el mandatario estatal precisó que “no se trata de un edificio, sino de una nueva institución especializada en seguridad pública que nos permitirá, identificar y combatir de forma oportuna los hechos delictivos que ocurran en la entidad”.

A los reclamos de los colimenses, con justa razón, por los altos índices de inseguridad en robos a casa-habitación, asaltos y homicidios dolosos, es por sentido común fortalecer a las corporaciones con tecnología de puna como C5i, si tomamos en cuenta, además, que con ello se capitaliza el recurso humano disponible y la capacidad de respuesta policial para atender e incluso prevenir lo que se observe a través de las cámaras.

Al C51 no hay que verlo como un capricho o necedad de JIPS, ni como una urgencia de las autoridades, sino como una necesidad de servicio de la sociedad, igual que como ha sucedido en otras entidades en donde ya opera con resultados positivos al lograr disminuir los índices delictivos en todas sus modalidades. Claro está, que para seguir avanzando, también se requiere fortalecer a las corporaciones policiacas, mejorar el trabajo de inteligencia de investigación, y sin duda, revisar detenidamente las debilidades que presenta el Sistema Penal Acusatorio para mantener en prisión a personas que son verdadera amenaza pública.

Es cierto que los colimenses viven actualmente en una incertidumbre en materia de inseguridad y por ello es importante la implementación de nuevos modelos tecnológicos que eficienten la operatividad policial. “La sociedad colimense quiere respuestas, aquí está una de ellas”. Claro está, habrá a quien no le guste, sobre todo a los antinachistas, la ejecución del C5i.

Comentarios