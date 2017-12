Desconoce Gallito Vázquez motivos de su salida de Chivas

José Gallito Vázquez, refuerzo de Santos, aseguró que no sabe cuáles fueron los motivos por los que dejó de formar parte de Chivas y la razón que lo llevó a perder la titularidad en el Guadalajara.

“Yo siempre estaba a la orden y con el tiempo disponible para los minutos que me diera (Matías Almeyda), yo siempre lo hacía al cien por ciento, pero en realidad no supe por qué”, señaló en entrevista con ESPN.

Respecto a su fichaje por Santos, Vázquez afirmó que las negociaciones iniciaron durante el Apertura 2017.

“A mí me marca Dante Siboldi antes de que terminara el torneo. Habló conmigo y me hizo la propuesta que él quería que viniera para acá. Fue cuando me entero que Santos y él estaban interesados por mí”, explicó Vázquez.

Por último, Gallito señaló que se encuentra enfocado en trabajar de la mejor manera con Santos para poder ser considerado para Rusia 2018.

“Claro, siempre estar bien en el equipo en el que estás, después del buen trabajo como consecuencia se abren las puertas para ir a Selección”, afirmó.

