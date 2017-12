Pablo Aguilar, nuevo refuerzo de Xolos

El defensa Pablo Aguilar es nuevo jugador de los Xolos de Tijuana, quienes adquirieron de forma definitiva la carta del zaguero al Club América. El paraguayo regresa a la frontera, donde militó hasta 2013, cuando emigró al conjunto americanista.

En “regreso” por parte de los canes, las águilas recibirán al defensa Víctor Aguilera y al atacante Henry Martín, ambos en compra-venta, mientras que el mediocampista Joe Corona estará con los azulcrema a préstamo.

Pablo Aguilar fue Campeón con el América en el Apertura 2014 y también con Tijuana en el Apertura 2012.

El nuevo defensa de Tijuana dirigió unas palabras tras su salida del América durante el Draft de la Liga MX que lo hizo volver a Xolos, su primer equipo en el futbol mexicano.

Aguilar, por medio de la red social Twitter, agradeció y se despidió de la afición de las Águilas, así como de sus compañeros, directiva y cuerpo técnico de la institución.

“Me cuesta escribir estas palabras, pero quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí e hicieron posible el que pudiera defender a muerte los colores de esta gran institución, porque he cumplido uno de mis sueños que jamás olvidaré. Durante este tiempo viví momentos buenos y otros no tanto, pero todos ellos me ayudaron a crecer personal y profesionalmente, y difícilmente podré borrarlos de mi mente”, aparece en un párrafo de la carta.

Pablo Aguilar arribó al América para el Clausura 2014 y en tres años con el club disputó 133 partidos y marcó 15 goles. La polémica con el paraguayo fue su suceso con el árbitro Fernando Hernández, al cual agredió y que le dio una sanción de 10 partidos.

A Tijuana llegó en el 2012 y fue campeón ante Toluca en el Apertura 2012. Ambos títulos que tiene Aguilar fueron bajo el mando de Antonio Mohamed.

