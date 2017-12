Exponen importancia de mejorar enseñanza de las Matemáticas

Infoecos/Colima

“La enseñanza y el aprendizaje de matemáticas, particularmente el álgebra, podría tener éxito si además del uso del papel, lápiz y la tecnología (software para diagramar y calcular) se combina con una clase organizada de manera específica por parte del maestro”, recomendó Carolyn Kieran, profesora emérita de la Universidad de Quebec en Montreal,(UQAM), quien estuvo en la Universidad de Colima para compartir una investigación sobre el aprendizaje y enseñanza del Álgebra como parte de las Jornadas Académicas 2017.

La experta sugirió una clase para estudiantes de secundaria que muestre los trabajos de los alumnos, propicie la observación, concentración, predicción, reflexión, verificación, explicación, conjeturas y justificación de un procedimiento matemático.

Lo anterior, dijo, “tiene la finalidad de eliminar el énfasis que hacen los maestros en las dimensiones conceptuales descuidando el trabajo técnico en el aprendizaje del álgebra, el cual puede generar un mejor entendimiento de las Matemáticas”.

Carolyn Kieran expuso esta investigación en la ponencia “La educación matemática como disciplina científica y su importancia en el aprendizaje”, que dictó esta semana.

Compartió que con sus colegas Fernando Hitt, Denis Tanguay, José Guzmán y Paul Drijvers, integraron el Computer Algebra Systems (CAS) para provocar el cuestionamiento de los fenómenos algebraicos por parte de los estudiantes, así como proporcionar enfoques novedosos para el aprendizaje del Álgebra en una clase muy estructurada.

Los docentes de la UdeC hicieron planteamientos con la finalidad de mejorar sus clases y hablaron de la falta de interés de sus estudiantes para aprender Matemáticas y ciencia. Al respecto, Kieran dijo que no tiene investigaciones sobre motivación pero que, a raíz de esta colaboración, detectaron un interés especial de los estudiantes en usar la tecnología.

La investigación de Kieran y sus colegas consistió en realizar actividades sobre el trabajo docente para revisar tareas y trabajo individual en alumnos, creación de paquetes de actividades a utilizar en aula, y videograbaciones de todas las clases, así como entrevistas a estudiantes y maestros.

Dijo que en México existe una comunidad de investigadores en matemática educativa que incursiona en aulas mexicanas, comparte hallazgos en congresos locales y revistas como Educación Matemática, lo cual puede ser usado por los docentes de la UdeC.

Al respecto, César Martínez Hernández, quien ha trabajado con la investigadora canadiense, dijo que el currículo actual no favorece el aprendizaje ni la motivación por aprender esta ciencia, y se pronunció por complejizarla desde edades más tempranas.

Por último citó el libro Teaching learning algebra for kids with 5-12 years old, el cual promueve la enseñanza de los tipos y conceptos algebraicos desde edades tempranas para evitar la dificultad de aprenderlos en el nivel medio superior.

