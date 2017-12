Saldo blanco al culminar la Feria de Armería

Infoecos/Armería

El presidente del Comité de la Feria de Armería 2017, Aarón Augusto Quizamán Magaña, anunció saldo blanco durante los máximos festejos de la Feria Armería 2017, que se desarrollaron del 1 al 12 de diciembre.

Durante la clausura, Quizamán Magaña agradeció al presidente municipal, Ernesto Márquez Guerrero, el apoyo y respaldo que brindó con la seguridad a través del director de Seguridad Pública, Jorge Mario Mercado Larios, así como de los espacios que se requirieron para que se desarrollaran los eventos deportivos, artísticos y culturales.

En presencia de la Reina de la Feria Armería 2017, Eva I, así como del vicepresidente, Leopoldo Caraballo Ruelas, de la directora de Cultura, Nubia Cristell García Ortiz, y personal del Comité de Feria, reiteró su agradecimiento a todos los que se involucraron en estas fiestas anuales.

De la misma manera, dijo que ésta ha sido una bonita experiencia, ya que se realizó una feria diferente, “porque la feria no es de Aarón Quizamán, no es del Comité, no es del Ayuntamiento, la feria es de ustedes, gente bonita de Armería; de corazón, gracias”, expresó.

Asimismo, agradeció a los diferentes medios de comunicación por difundir las actividades que se presentaron, así como del destacado diseñador armeritense de talla internacional, Tony Verduzco.

Destacó el concurso de “La Vaca Lechera”, los stands que se instalaron, los eventos deportivos, de manera principal el Torneo de Pesca, que fue un éxito en su primera edición, el certamen de la elección de Reina, las bandas musicales, los eventos artísticos que se realizaron de grupos culturales de otros estados y de la Casa de la Cultura del municipio.

Finalmente cabe destacar la participación de la Sonora Santanera en el cierre de la Feria Armería 2017.

Comentarios