Capítulo 8: Aréchiga

En blanco se quedó cuando recibió la noticia en su despacho, había muerto su padre en el rancho de Minatitlán: al rato le decimos dónde velarán el cuerpo, doctor Fernández. Telefoneó a su madre, La Güera Migdalia estaba desconsolada, su hombre de todos esos años había muerto sin despedirse, sin tocar su maquillaje impecable, sin decirle mamacita como él solo sabía hacerlo. No hijo, gimió la voz desde el auricular, cómo crees que voy a ir al velorio, tu papá era un hombre honorable y más su esposa, además no sé cómo reaccionarán sus otros hijos si me vieran llegar.

Su madre tenía razón, él mismo cómo llegaría al velorio. Alondra que estaba a su lado le aconsejó que llevara su escolta, así ninguno de sus medio hermanos se atrevería a atacarlo. Aunque nunca nos hemos tratado, a lo mejor me confundo entre todos los que van a estar ahí. Eres un bruto, si en Colima hasta las piedras saben de quién eres hijo. Efectivamente, don Agustín Fernández nunca ocultó ni a La Güera ni a su pegoste, como lo llamaba con desprecio doña Concha, su legítima esposa, porque siempre, aunque les pese, seré su única esposa.

Aunque tenía el montón de queridas, La Güera Migdalia había sido, sin duda alguna, la preferida y “el señor”, como todos en la ciudad le decían, se ufanaba en presumir entre sus amigos los logros académicos de Chalito. Pero se callaba lo mero bueno, dirían las malas lenguas más que sabias, nunca dijo que se vestía de mujer en Cuyutlán en Semana Santa y que le salía muy bien la imitación de Laura León, aunque ahora era el Secretario consentido del gobernador, el primero en esta ciudad en tener un postdoctorado en economía de esa universidad española que tanto dinero le costó al difunto, y mira de todos modos le siguió lo puto, sentenciaron las viperinas voces de los enterados que nunca faltan en los velorios.

Primito, te acompaño porque no vas a llevar al Chido, ese cabrón no sabe disimular que es tu mayate aunque digas que es tu asistente. Alondra pensaba en todo, por algo era diputada y dirigente estatal de las mujeres revolucionarias y la mejor asesora de imagen de su primo, el Secretario de Desarrollo Industrial. El Chido miró a la méndiga gorda y se quedó parado en silencio, mientras Chalito lloraba imparable. Cómo decirle que le dolía verlo así, cómo abrazarlo y decirle que estaría ahí, siempre, incondicional, aunque desde que comenzó a trabajar en el gobierno casi no estuvieran juntos, pero lo compensaba con un buen sueldo y con poco trabajo y algunas noches muy especiales. El Chido le dijo que lo acompañaría al velorio y que de todos modos se llevara aunque sea a dos guaruras, ya sabes mijo que nunca falta uno que quiera salvar la honra del difunto y te llevas a esta tripona. Alondra hablaba y hablaba por el celular a todos los periódicos locales, no te hará mal un poco de publicidad. Chalito no la escuchó, daba lo mismo.

Ya se disponían a salir para la funeraria cuando recibieron la llamada del gobernador dando las condolencias al doctor Fernández. Él agradeció con gentileza, y por ahí estaré para apoyarlo personalmente. Sabía que su jefe lo estimaba y que no se fijaba en el detallito, eso crees, dijo Alondra con un dejo de sarcasmo, le das puntos entre la población gay, para mi que es pura imagen y digan que respeta la equidad y todo ese rollo de los derechos humanos, todos somos iguales y otras pendejadas de su discurso. Dios nos libre de ser iguales, no me imagino con tu talla y tu cara, dijo El Chido mientras subían al automóvil.

El velatorio estaba repleto y los rezos se callaron cuando entró Chalito acompañado por Alondra, El Chido y dos empistolados. Ahí estaban los seis hijos de su padre y doña Concha, la misma que al verlo entrar soltó un llanto aturdidor, y se arrojó a los brazos de Sonia, la hermana mayor. Antonio, el hermano más pobre se acercó y le dio un abrazo. Distante, lo recibió el bastardo, distante se mantuvo en toda la noche que vio desfilar lo más selecto de la sociedad colimense, tal y como lo había deseado de niño, solo faltaban los brindis y el banquete, las velas no porque estaban al lado del féretro. Todos se acercaban al Secretario de Desarrollo Industrial y Fomento Agrícola. El gobernador llegó justo a la medianoche y lo buscó primero para que lo acompañara hasta el féretro. Le dijo que cualquier detalle legal no dudara en consultarlo, nunca falta en estos casos, mi querido amigo Fernández, alguno de la familia que quiera pasarse de largo y quedarse con todo lo del difunto. Mi padre me quiso a su modo, si es voluntad dejarme algo, pues qué bueno, si no, lo mismo da ¿no cree Usted señor gobernador?

La noche transcurrió entre saludos, llantos repentinos y una prudente distancia entre la familia legítima y el intruso. Señor secretario por aquí, señor secretario por allá. El Chido dormitaba en un sofá próximo a la barra donde desfilaban sin parar las copas del cognac que le gustaba al “señor”. Pero mira cómo te pareces a Agustín, dijo la loca de su tía Claudia, la única de la familia Fernández que se atrevía a llamarlo sobrino aunque nunca habían cruzado palabra anteriormente, pero que siempre, cuando el bastardo aparecía en el periódico o en televisión, se llenaba la boca en platicar el parecido del muchacho con su hermano. Si hasta se ríen igual, tienes la misma caída de ojos, aunque te falta la piocha picuda que tenía mi difunto hermano. Y bastante le costó quitársela señora, dijo una Alondra ahogada en cognac. Después de todo el discurso de los parecidos le presentó a su acompañante: Mira, no sé si lo recuerdes es Salvador Aréchiga, ahijado de tu padre. Se encontró entonces con unos ojos rasgados y verdes, unos brazos fuertes que lo envolvían y qué, más allá del pésame, removían un paisaje difuso en el recuerdo.

Chalito quedaba al cuidado de Salvador cuando iba al rancho. Era unos cuántos años mayor y tenía una conversación amena, entre todos los empleados, el consentido, el ahijado, el que estudiaba la prepa en Colima, el que representaba a los muchachos del pueblo en los mítines y marchas para recibir apoyos del gobierno y el que siempre estaba cerca del hijo del patrón para lo que se ofreciera. Lo enseñó a montar a caballo, a reconocer cuándo el viento le anunciaba lluvia, a bañarse en el río y besarse bajo el agua. Ahora soy el coordinador estatal del partido contrario a tu papá. Siempre reconoceré el cariño de mi padrino, pero hay un pueblo que se muere de hambre, entonces Chalito pareció mirarlo de nuevo tendido sobre la tierra húmeda a la orilla del río, bajo la sombra de las higueras, instruyéndolo sobre el arte de amarse entre hombres, aunque Chalito ya tenía su camino andado. Eran dos adolescentes hambrientos, eran dos granos de arena que el viento arrancaba del corazón del cerro antes de tiempo y que arrastraba por el eco de las barrancas, por el cielo que se le venía sobre la lengua. No había tenido tiempo de saludarte porque imagino que tienes mucho trabajo, además el ahora Doctor Fernández no se entretenía en revisar quién era quién en la política, menos si era de la oposición, simplemente cumplía con su trabajo: organizar a los pobres y estirar el presupuesto.

La noche avanzaba, en el velorio solo quedaba la familia más cercana y el añadido, como diría doña Conchita a una de sus comadres. Alondra escuchó el comentario y le restregó a la señora de Fernández los títulos académicos de Chalito y la estupidez de los hijos que le habían nacido bajo la bendición del matrimonio. Pero ninguno de nosotros es puto o manflora –uno de los legítimos sin rostro habló–, ni que no nos diera pena su jotería, bastante hacemos con aguantarlo nomás por respeto a mi padre. De los gritos pasaron a los golpes con los guaruras que en un dos por tres los pusieron en paz, ante el asombro de los presentes en la sala. Alondra casi le desbarata la cara de un derechazo a Juan Andrés, el hijo que insultaba. Sonia, Antonio y doña Claudia miraban la escena paralizados por la sorpresa. Aréchiga casi cargó en vilo a un Chalito tembloroso, mientras los dos escoltas sacaban arrastrando a la enorme Alondra que además de recordarle la madre a todos, vomitaba la alfombra de dibujos damasquinos que cubrían el pasillo hasta la entrada. Gracias Salvador, espero verte pronto y un nuevo abrazo dejó a Chalito en el asiento trasero de su automóvil al lado de la prima que lloraba a mares, ya, ni que fuera para tanto, tarde o temprano esto iba a pasar. El Chido apenas si atinaba a sonreír un poco.

Al día siguiente en el sepelio, el Secretario se mantuvo alejado de la multitud que acompañó al Señor hasta la tumba. Si bien el gobernador era de los que encabezaban el cortejo, había considerado prudente no acercarse demasiado como toda la vida lo había hecho. Cada una de las familias de Agustín Fernández por su lado, aunque estuvieran en la misma ciudad, cada una en su territorio. Aréchiga fue el único de los amigos de la familia que parecía estimarlo. A lo lejos creía ver tras los lentes oscuros de Chalito, los ojos que no derramaban lágrimas, por qué habría de llorar, se llora cuando uno está arrepentido de algo, yo no tengo de qué arrepentirme, recordó que esas mismas palabras las había pronunciado en la última conversación con su padre ya enfermo, allá en el rancho. No papá, no pienso casarme, ni que no vieras cuál es mi situación, bastante he sufrido para que me acepten cómo para que ahora salga con que fíjense me volví machín. Le pidió que recapacitará, en el partido tenían grandes expectativas para él, pues ni que fuera el único, quieres que te enumere las jotas tapadas que hay en el partido. Su padre calló, su hijo había heredado el carácter recio, el modo altanero de hablar, la mirada fulminante cuando rabiaba. Si hubiera heredado el gusto por las viejas, le dijo días después a Salvador, otra cosa sería.

Un ave maría se extendía por el cementerio municipal, aquel caluroso día de junio, un adiós desde lejos a un padre que lo amó a su manera, un adiós lejano y doloroso como aquella tarde en que lo llevó casi a la fuerza para que tomara el avión en el que viajaría hasta España, y no te regreses hasta que yo te diga. Necesitamos que las cosas se calmen y espero que cuando vuelvas te hayas hecho hombrecito. Y las lágrimas empañaron sus ojos mientras emprendía el vuelo, más pronto de lo que imaginó, bajo el avión estaba la Ciudad de México, lejos muy lejos, se quedaba Colima, así como ahora, lejos muy lejos estaba su memoria.

