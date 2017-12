Colima, entre sismos, erupciones y alacranes

En Colima sabemos de fenómenos naturales, no los convirtamos en desastres; año con año, la vida cotidiana de las y los colimenses se ve trastocada por algún fenómeno natural, hay quien dice que tenemos de todo: ciclones, trombas, tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, hasta algún tornado y también, podemos añadir, por si hace falta más, algún alacrán que accidentalmente nos pique, ¡vaya que tenemos uno de los más venenosos! Con nombre y apellido propio en la zona tecomense, el escorpión: Centruroides limpidus tecomanus.

De lo anterior viene que sea conveniente hablar de los fenómenos naturales, que solo adquieren la característica de desastre, cuando afecta una población humana. En ausencia de seres humanos, los efectos que ocasionan no constituyen un desastre natural, que la Agencia Europea de Medio Ambiente define como un cambio violento, súbito y destructivo en el medio ambiente.

Se podría afirmar que a lo largo de la historia no ha habido un pueblo que no haya sufrido algún evento de origen natural que ante su manifestación, no se haya inclinado en oración por la fuerza de la amenaza. Quién no ha escuchado o leído acerca de la erupción del Vesubio, en el año 79 d. C., que sepultó las ciudades de Pompeya, Herculano bajo toneladas de lava y ceniza. Un desastre natural no es siempre tan dramático, pero sí entraña el riesgo de ser causa de daños materiales, pero sobre todo, la muerte de los seres vivos o daños a la salud, al favorecer el acarreo de contaminantes y la propagación de microorganismos trasmisores de enfermedades infecciosas entre personas y animales, que a su vez pueden contagiar a personas.

Un desastre natural deviene de un fenómeno de origen natural, sin embargo, son las personas, hombres y mujeres quienes tienen la responsabilidad de su magnitud y la cantidad de eventos, ya que son resultantes de la omisiones, falta de prevención y de planificación ante los fenómenos de la naturaleza y que la acción de la humanidad sobre su entorno provoque que un fenómeno natural se transforme en desastre. La categoría de desastre tiene que ver con el rango en que supera un parámetro, que varía según el fenómeno, magnitud sísmica o la escala Saffir-Simpson para huracanes.

Entonces, en Colima es indispensable tomar en cuenta el riesgo para los asentamientos humanos y planificarlos, tomando las medidas de seguridad indispensables para quienes habitan en zonas de alto riesgo; asimismo, es pertinente una educación ciudadana, que conozca de los planes de emergencia y los sistemas de alerta. Quizá debamos incluir aquí otros desastres no naturales, donde la causa se origina en las actividades humanas, al contaminar el medio ambiente, explotar los recursos de modo irracional, madereros o minerales, entre otros.

La tecnología actual hace posible la prevención, entre otros existe el monitoreo que advierte de ciclones, erupciones y hasta sismos, aun cuando éstos últimos sean ya a un minuto del suceso; es pertinente la educación en la prevención, pues, algunos fenómenos suceden de forma tan repentina e inesperada que prácticamente no hay tiempo ni para pensar, de ahí que debemos aprender y concientizar una actuación ante el fenómeno natural, de modo rápido pero sin caer en el pánico.

Si esto atañe a cualquier lugar, en Colima, debemos aun ser más precavidos, vivimos en un área vulnerable, donde los desastres naturales son más que posibles y es preciso asumir que se requieren medidas apropiadas para reducir los efectos de un fenómeno natural y que éste no llegue al desastre; sabiendo además que puede incrementarse al desencadenarse otros eventos que aumentan el riesgo y disminuyen la posibilidad de sobrevivir, por esto nos dicen, que ante aviso de un fenómeno natural, se asegure todo objeto que el viento pueda convertir en proyectil, cerrar el gas, desconectar aparatos eléctricos, guardar cualquier tipo de contaminante, como fertilizantes e insecticidas.

Recomiendan educarnos en el cuidado y protección de niños, enfermos y ancianos, así como de tener en una maleta, que este a mano, algunas cosas indispensables, esas que se nos repiten cada vez que se anuncia un fenómeno natural, como son los documentos importantes, suficiente agua, comida enlatada y etcétera. Pero sobre todo, conservar la calma y comprender que los fenómenos naturales, valga la redundancia, son procesos naturales de la Tierra y que somos los seres humanos quienes los convertimos en desastres. Todo esto no obsta ni consta para que, en Colima, hayamos aprendido a sobrevivir a muchos desastres y que luego de sufrirlos nos levantemos, retornemos a la cotidianidad y vivamos felices.

