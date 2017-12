El público debe contactar en sociedad para entender el teatro: Citlally Vergara

Momentos Negros unió grupos de discusión: Gerardo González

Infoecos/Colima

El teatro sirve para informar de aquello que nos lastima y nos emociona, durante 26 años la Compañía de Teatro de la Universidad de Colima estuvo del lado de la risa, comenta la actriz Citlally Vergara Olguín, y agrega, “durante los diez años de Gerardo González dirigiendo al grupo hoy vemos una compañía madura”.

Recuerda la salida del grupo de la actriz y dramaturga Carmen Solorio, y adelantó que se va el actor Jesús Segoviano, quedamos puros jóvenes, crecemos como actores y seres humanos, ya pasamos por las obras Los Bárbaros y Hombres en escabeche, entre otras.

Al referirse a su actuación en Momentos Negros, la obra que se estrenó en el Teatro Coronel Pedro Torres Ortiz con dos funciones y se trasladó al Foro Pablo Silva para otras funciones, todas en fines de semana, Citlally Vergara señaló que “para mí significó desaprender, no exagerar, así no funciona y al público les gusta la obra, pero no existe la esperanza”.

En el teatro post dramático de este tiempo, “hay jóvenes de entre 15 y 18 años que no lo han entendido y les preguntó ¿qué tanto ves Facebook?”, al evocar la puesta en escena en la que actúa como madre señala que para comprender a los papás en el hospital, se debe sentir la historia, “es la de un niño que mataron en un hospital, entonces el público debe estar en contacto para sentirlo”.

“En la actualidad revisamos hasta qué punto se está enseñando al público a ver teatro”, menciona. “En la Compañía Universitaria ensayamos tres horas cada día, leemos teoría, tomamos cursos para aprender y reafirmar lo que tengo yo. Y, vemos nuestro reflejo para plasmarlo en nuestra creación”, explica.

Con Momentos Negros, estuvimos ante la expectativa del público, afirma Gerardo González. “De entre los asistentes captamos una respuesta polémica, dividida; a unos les asustaron y a otro sector les gusto. Lo importante es que se creó la polémica posterior a las funciones, se formaron grupos para discutir la obra y también confirmamos la participación de un público adulto para el teatro”.

Si en la obra al tratar la violencia cotidiana parece que no hay drama, explica el también actor de teatro con más de 35 años en la compañía de la Universidad de Colima, los actores son creadores del drama en cada una de sus intervenciones.

Al opinar sobre la violencia, Gerardo expone que ésta se discute en razones de poder, el que lleva el poder ejerce la violencia desde la familia, o del narco, desde el gobierno y en el contexto social dijo al referirse al público del teatro: “Hay espectadores que ya están reflexionando qué tan violentos somos en nuestra ciudad”.

Según observaciones de los protagonistas, calcularon en 250 asistentes a cada función de Momentos Negros, y llama la atención la presencia de jóvenes que ya participan en talleres de teatro organizados por la Universidad de Colima.

