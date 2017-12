Homilía: Para ti, ¿quién es Cristo?

Cuántos errores se tienen en mucho, porque descuidamos, al escuchar o leer, aspectos que dan la semiótica y el estructuralismo. Olvidamos que las ideologías, costumbres e idiomas, son diferentes en mucho, según el tiempo, lenguaje y verdad en ese tiempo y lugar, no por la persona que lo dice. Se está diciendo la verdad. Si escuchas que el Papa le dice a un sacerdote: “Me amas”, porque así le dijo Cristo a Pedro, te vas a escandalizar Es que cuando Cristo le preguntó a Pedro, tres veces, “amas”, era estar y hacer lo que se le dijera, era como decimos ahora ¿te la rajas conmigo? Por eso le preguntó tres veces, porque vendrían problemas serios. Qué importantes son la semiótica y el estructuralismo. Pero mucho se descuidan.

Cuánto se descuida ahora lo que nos dice La Biblia. Para captar la verdad, se necesita tener en cuenta tiempo, lugar, lenguaje, costumbres, qué se quería decir con esas palaras en el tiempo y lugar cuando se escribió. Cuánto error y mentira escucho o leo muchas veces y dicen que Cristo lo dijo, que está en la Constitución, que dicen en el libro y capítulo donde está escrito y por eso debe aceptarse, que es palabra de Dios. Cuidado, no digo nombres, pero al terminar en Roma un estudio de la semiótica, tres sacerdotes invitaron a Levi Strauss, de los fundadores de este método de análisis, a que fuera a Francia a dar un curso a los sacerdotes para que interpretaran La Biblia. Les contestó: “Con la iglesia no me meto”. Cuidado al leer La Biblia. Cuidado, hay que entender la verdad. Muchos creen que la verdad o mentira es por la persona que lo dice, pero también hay que tener en cuenta, qué, quién, cómo, cuándo y por qué. Una cosa es la verdad, otra la actuación.

Lo anterior, porque pretendo ayudar lo más posible, porque estamos llenos de errores y los que no somos importantes en la sociedad, tenemos que aprovechar oportunidades, porque te dicen: ¿Quién te está preguntando? Y no es un invento mío, así es y ha sido. Por eso tenemos tantos dioses, religiones, normas, artículos, televisión y comentarios. Por este descuido nos damos cuenta de tantas mentiras que dicen y hacen hasta católicos, que para darle gloria a Dios: “Los cachetes de la Virgen; los huaraches del Niño Dios, la Virgen de mi pueblo es más milagrosa que la de ustedes, el día 13 se va a acabar el mundo”. Y se ocupan muchas hojas para escribir tantos errores que se tienen. Recordemos: La verdad y la mentira, el bien y el mal, lo que es.

Cristo, no es lo que decían los fariseos, saduceos, zelotes, esenios. Es Dios verdadero, lo comprobó. Los cientos de dioses que nos da la historia de los pueblos, nunca hicieron lo que Cristo, hizo y cuando se lo pedimos; esos dioses son inventos para obtener poder y dinero, conveniencias, fama y poder terrenal, les llamamos ídolos. Hasta me asusté cuando en un libro aprobado, leí: “El hijo de Dios, tomó cuerpo humano y vino a la tierra para desposarse con la iglesia”. Cuánto error leemos o escuchamos.

Jesucristo, es Dios, tomó cuerpo humano, estuvo en la tierra como redentor, salvador, predicador de la verdad, Dios y Hombre verdadero: Levántate, yo te lo mando; tampoco yo te castigo, vete y no peques más. Predicó la verdad y retiró a los que no la aceptaban; su conducta fue para decirnos cuál debía ser la nuestra. Escogió de entre las gentes a doce apóstoles y los enseñó para que al morir fueran los que llevaran su doctrina a todos los pueblos; prometió estar con los que estén con él. Así se fundó la Iglesia que hoy llamamos Cristianismo, Iglesia Católica. Lo de la historia de esta iglesia es otra cosa, aciertos y errores, ayudas y desviaciones, el bien y el mal, son cosas que debemos cuidar. Cristo no pidió dinero, sigue pidiendo que estemos con él, que ayudemos a los más que podamos, que cuidemos nuestra conducta: Son importantes los diez mandamientos de la ley de Dios y los cinco de la Iglesia: “Al que está con Cristo, nada le falta”.

