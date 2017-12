Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: ¿Feliz? Navidad

Ya están los candidatos que competirán por la Presidencia de México, apoyados por más de un partido político y a los que se unirán, con desventaja, los “independientes” que logren su registro, encabezados por Jaime El Bronco Rodríguez Calderón, el único que a la fecha ha logrado reunir las firmas necesarias –utilizando, según sus críticos, la infraestructura del Gobierno de Nuevo León-; cada uno de los primeros, con millones de simpatizantes y también muchos detractores: José Antonio Meade Kurigreña, con la infraestructura del gobierno, el voto duro del PRI y sus partidos aliados, más el de muchos panistas, pero contra todos los críticos del sistema y los que están cansados de la enorme corrupción e impunidad del gobierno actual (muchos no consideran coincidencia el que en cuanto el Partido Nueva Alianza se alió con el Revolucionario Institucional, salió de prisión Elba Esther Gordillo para continuar su condena en arresto domiciliario); Andrés Manuel El Peje López Obrador que tras 18 años de campaña lidera las encuestas, apoyado por los que piensan que es el único con el que puede darse un verdadero cambio, contra quienes consideran que es un verdadero peligro para México con el que podríamos acabar como Venezuela, criticando sus declaraciones de que va a ofrecer amnistía a criminales y a sacar dependencias oficiales de la Ciudad de México, y Ricardo Anaya apoyado por muchos panistas, perredistas y simpatizantes del Movimiento Ciudadano, pero criticado por los que piensan que es absurda la coalición de PAN –de derecha- y PRD –de izquierda-, que Anaya se aprovechó como presidente de Acción Nacional para manipular su propia candidatura contra Margarita Zavala, mejor calificada en las encuestas, y contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, candidato natural del PRD.

La Navidad es una época de enorme dicha para muchos: los que van a disfrutar de vacaciones largamente esperadas, los que añoran las ventas navideñas que pueden sacar a flote sus negocios, los niños que ansían los regalos que recibirán y los adultos que esperan volver a reunirse con familiares, algunos de los cuales no han visto en meses; pero también la Navidad puede ser una época de profunda tristeza: para los que se encuentran solos, los que han perdido a un ser querido con cuya ausencia pierde sentido la celebración, los enfermos que ya no pueden disfrutar como antes, los que consideran que fue otro año perdido, los que no han podido regalar lo indispensable porque no tienen trabajo o están ahogados en deudas, y aquellos melancólicos para quienes la Navidad sólo trae recuerdos negativos y se atormentan con lo que era o pudo ser y ya no es.

En la segunda lectura de la Misa del domingo 17 del presente, San Pablo dice a los tesalonicenses: “Hermanos, vivan siempre alegres”, ya que los creyentes debemos destacar la importancia de que un Dios infinito, eterno y todopoderoso nos ame profundamente a cada uno de nosotros; que nuestra existencia es un don, un regalo, que la Madre de Jesús en la advocación de Santa María de Guadalupe nos dijo, al dirigirse a Juan Diego: “¿Por qué te afliges? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?”, que a pesar de los problemas y enfermedades que lleguemos a padecer, lo más importante es que podemos ganarnos una vida de felicidad absoluta después de la muerte. Esa perspectiva de poder relacionarnos con un Dios que es Amor, debe proporcionarnos alegría, por eso se dice que un “Santo triste” no es más que un “triste Santo”.

En las pláticas prematrimoniales que dimos muchos años en la Capellanía de Santa Cecilia en Ciudad Guzmán, insistíamos a los novios que iban a prepararse, que si bien hay aspectos que cuidar en la familia, como el respeto, la disciplina y la honestidad, lo más importante es que los hijos y la pareja vivan felices. Nos casamos para ser felices y hacer felices a nuestra pareja y a nuestros hijos, y Dios nos creó para que fuéramos dichosos.

