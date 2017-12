Retratos de Notables Nefastos en el Mexiac

Infoecos/Colima

En el Poliforum Cultural Mexiac, situado en el jardín Corregidora, se inauguró la exposición pictórica “Retratos de Notables Nefastos” de Rogelio Silva Cerna, becario de las Secretarías de Cultura Federal y Estatal 2016.

La colección, que permanecerá en exhibición hasta el 15 de enero, está conformada por una serie de retratos que retoman el arquetipo de la persona con poder en una situación vulnerable, como en su lecho de muerte, la vejez o siendo asistido por enfermeros u otras personas.

Rogelio Silva explica que fueron dos cosas las que detonaron la idea de este proyecto, por una parte la canción “Dogs” de la banda británica de rock Pink Floyd, así como la novela “Perros héroes” de Mario Bellatin.

Alejado de la obra de denuncia o contestaría, a Rogelio le interesó más abordar cómo estas personas, con gran poder, llegan a una decadencia que los lleva incluso a la demencia, por lo que con estas obras explora cómo es esa degradación natural, no tanto como crítica, sino como una forma de profundizar en el tema.

El resultado fueron 13 piezas en acrílico y óleo en la que aseguró “la técnica era una consecuencia del tema, me permitía plasmar lo que yo estaba buscando, yo no quería que la gente identificara a los personajes, yo quería que tanto los rostros, como los cuerpos se vieran difusos de cierto modo, como si estuvieran en movimiento, entonces la mezcla de estas dos técnicas, acrílico y óleo, me daba esa facilidad de a lo mejor hacer un barrido, de hacer brochazos más libres y que se quedara el primer trazo y ya con el óleo agregar detalles”.

Finalmente, invitó al público a conocer su exposición sin una idea preconcebida, por lo que exhortó a los visitantes a analizarla con sus propios criterios.

