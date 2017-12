Sociedad del conocimiento: La Ley de Seguridad Interior

La Ley de Seguridad Interior desde mediados de noviembre del año en curso empezó a circular; no han cesado las críticas. El innumerable cúmulo de fallas que han tenido las fuerzas castrenses cada vez que han intervenido, así como las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, perturban la decisión.

Los soldados andan en circulación, no están donde debieran estar, haciendo tareas para las cuales no están preparados pero fundamentalmente no es su razón de ser, por ese motivo, pese a que el documento tiene fallas, hay que hacer un análisis; necesitan de un marco jurídico para que su presencia se justifique. Además no hay que olvidar que el jefe del Ejército sigue siendo el Presidente de la República.

La situación se ha agravado durante el mandato de Peña Nieto, triste escenario, el que la mayor parte de los alcaldes en México y gobernadores durante esta administración hayan tenido que tomar posesión de su cargo en presencia o protegidos por las fuerzas armadas, quienes hacen tareas de seguridad pública.

Es palpable, el gobierno no ha encontrado en 12 años otra forma de combatir al crimen organizado, no se preocuparon por crear corporaciones policiacas profesionales y efectivas para que en el próximo sexenio soldados, marinos y pilotos comiencen a regresar gradualmente a sus funciones originales. La gendarmería fue un fiasco.

El tema ha sido soslayado por la administración federal, es lógico, cuando han fincado en los militares todas las acciones, por ese motivo su general exigió un marco legal producto de que han sido acusados por el esfuerzo de fuerza contra los criminales, por no respetar los derechos humanos de los “pobrecitos narcotraficantes”.

Los legisladores debieron hacer una procuración de justicia donde el Estado proteja al ciudadano de la criminalidad y la violencia, y no al revés. Una Ley de Seguridad Interior donde las instituciones municipales y estatales cumplan con su responsabilidad, tal como se está haciendo en Colima, no una ley para militarizar el país, como la mira la mayor parte de la población.

A los ciudadanos les queda claro que el ejército no pidió salir de sus cuarteles, fue producto de una necesidad: “La incapacidad de las autoridades civiles federales para enfrentar la delincuencia, corrupción, impunidad, criminalidad y la violencia”. No fue gratis que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, perdiera la candidatura de su partido; los datos están y son visibles para el pueblo de México.

Pese a los errores cometidos por los castrenses, la verdad, la situación sería peor, si los soldados, marinos y pilotos no estuvieran patrullando en algunos puntos del país donde no existe una autoridad, además, no existe evidencia de que ellos hayan participado en procesos electorales para apoyar a X o Y candidato, mucho menos han sido un punto para elevar a alguien en el poder.

Los ciudadanos manifiestan que no están en contra de los soldados, marinos y pilotos de nuestro país, sino simplemente que el Gobierno durante más de 12 años no haya aprovechado para crear un cuerpo de élite para la lucha contra el crimen organizado, y haya dejado la responsabilidad a estos elementos que su razón principal no es la de luchar contra la delincuencia.

De nada servirá esta Ley de Seguridad Interior si todos los encargados de gobernar y dar seguridad a sus gobernados en sus respectivos estados, municipios, no crean cuerpos policiacos profesionales, al tiempo de hacer limpieza de estas instituciones. En este sentido, Colima ha sido un ejemplo: se han dado durante el gobierno de Nacho Peralta cerca de 500 elementos. Esperemos que el año que entra se trabaje más sobre la prevención, fortaleciendo las áreas culturales, educativas y sociales.

Para despedirme. Ojo, priistas, una acción correcta y la falta de comunicación creó una molestia social entre los trabajadores de la burocracia en Colima por el cobro del ISR. Habrá fuertes facturas para el PRI.

