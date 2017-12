AMLO pide no temer a la Ley de Seguridad Interior

Ciudad de México

El precandidato a la Presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió no tener miedo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, prometió no permitir más endeudamiento en la Federación y los estados, recibió ovaciones por sus propuestas, menos por la de la amnistía a criminales, y aseguró que ya le ofreció el avión presidencial, en venta, a Donald Trump.

López Obrador se refirió a la Ley de Seguridad Interior y apuntó que no hay que tenerle miedo, “porque, de acuerdo con la Constitución, el presidente de la República es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y voy a asumir la responsabilidad, voy a atender de manera personal el grave problema de la inseguridad y de la violencia, no voy a delegar ese asunto”.

Lo anterior al realizar una gira por las delegaciones Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón e Iztapalapa.

En la Gustavo A. Madero recibió una ovación al reiterar los 3 mil 600 pesos a jóvenes para que sean aprendices de algún oficio.

Declaró que “a cada joven para que se capacite, 3 mil 600 pesos mensuales, si eso es ser populista, que me apunten en la lista”.

La gente gritó para aprobar su propuesta de no privatizar más cosas, pero cuando propuso la amnistía para criminales, no hubo ovación, solamente tres o cuatro aplaudieron.

En Álvaro Obregón el tema principal fue la austeridad que va a establecer en el gobierno.

“Estoy haciendo el compromiso de que no va a aumentar la deuda pública del gobierno federal ni de los estados, no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese y nos va a alcanzar el presupuesto, porque vamos a evitar que se roben esos 500 mil millones”, apuntó el político tabasqueño.

