Ayón, en fiesta navideña con jugadores del Real Madrid

Gustavo Ayón no ha tenido el mejor año debido a una lesión en el hombro, sin embargo, esa no fue razón para no estar presente en la tradicional comida navideña del Real Madrid, donde compartió mesa con Cristiano Ronaldo.

El nayarita, quien juega en el equipo merengue de baloncesto, también estuvo sentado junto a figuras como Keylor Navas, Marcelo, Casemiro y basquetbolistas como Jacy Carroll y Jonas Maciulis.

El Titán, que ha ganado tres Copas del Rey, dos Ligas ACB, una Euroliga y una Supercopa de España, se encuentra en proceso de rehabilitación tras una lesión en el hombro izquierdo que requirió cirugía.

Comentarios