Chivas y América jugarían al final de la Liga de Campeones

El sorteo de la Liga de Campeones de Concacaf para los octavos de final allanó el camino para los equipos mexicanos, ya que solamente se podrían enfrentar hasta semifinales, además de que un eventual duelo entre América y Chivas se daría hasta la final.

Este lunes se realizó el sorteo en Miami y los cuatro equipos mexicanos fueron colocados en el Bombo 1. Los exjugadores Eddie Johnson y Carlos Pavón fueron los encargados de sacar las pelotas, mismas que determinaron que no habrá duelo entre cuadros aztecas ni siquiera en Cuartos.

En octavos, el campeón Tigres enfrentará al Herediano de Costa Rica, Chivas chocará con el Cibao de República Dominicana, América le hará los honores al Saprissa, mientras que Xolos disputará el pase a cuartos frente al Motagua.

El resto de enfrentamientos serán Santa Tecla vs Seattle Sounders, Olimpia vs NY Red Bulls, Colorado vs Toronto y Tauro FC vs FC Dallas. Los partidos de ida se jugarán entre los días 20 y 22 de febrero, con las vueltas una semana después, mientras que los cuartos serán en marzo, además de semifinales y final en abril.

En caso de avanzar, Chivas jugará contra Seattle o Santa Tecla, Xolos frente a Red Bull u Olimpia, Tigres ante Colorado o Toronto y América contra Dallas FC o Tauro FC. Si los cuatro mexicanos llegan a semifinales, éstas serían Chivas-Xolos y Tigres-América.

En esta edición el formato es distinto, ya que los mexicanos empezarán la competencia desde octavos, sin disputar fase de grupos, ya que la primera parte de la competencia la jugaron solo equipos del Caribe y Centroamérica.

