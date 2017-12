Interés público

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR VS AMNISTÍA

La Ley de Seguridad Interior que se aprobó la semana pasada debió haberse implementado en México desde el año 2006, cuando Felipe Calderón, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas en el país, utilizó a los soldados para combatir al crimen organizado, cuyo poder de corrupción amenaza aún a las instituciones del país y mantiene influencia en ciertos cuerpos policiacos (el caso de Ayotzinapa es paradigmático).

El ejército salió a las calles porque era la única institución, armada, capaz de hacerle frente a los grupos delictivos. Las instituciones policiacas no sólo estaban socavadas por el poder corruptor del narcotráfico, sino que también carecían de los elementos y equipamiento necesario. Al margen de la implementación de la Ley de Seguridad Interior, se ha realizado un trabajo de actualización (equipo y armamento) y depuración (controles de confianza) de los cuerpos policiacos.

Esto es positivo porque en la medida de que las policías de los estados y municipios estén mejor preparadas, en términos de equipamiento y capacitación, podrán enfrentar de manera más efectiva a los sicarios que asolan las calles del país con el terror y la muerte. El ánimo y solidaridad de los soldados, en ese sentido, es de reconocerse públicamente, pues no sólo realizan labores que no les correspondían y les dejaban en la indefensión legal –al carecer de una figura jurídica para hacer detenciones–, sino que arriesgan su vida para regresar la paz a los mexicanos.

Por eso no es casualidad que en las zonas donde más violencia hay, se pide la presencia de los soldados, como una forma de disuadir la delincuencia y hacerle frente a los sicarios del crimen organizado. Aquí en Colima tuvo resultados positivos la presencia de la policía militar en Tecomán, pues en el tiempo que estuvo, bajó de manera sensible el número de ejecuciones.

Mienten dolosamente quienes aseguran que la Ley de Seguridad Interior es para militarizar la seguridad pública o utilizar al ejército contra los ciudadanos en las manifestaciones. Más que eso, la legislación actual representa un conjunto de leyes que definen la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, las cuales, ante el actual contexto, son emergentes y estipula en qué situaciones pueden intervenir los soldados.

Es decir, que la Ley de Seguridad Interior respalda legalmente a los soldados en los trabajos de seguridad que realizan en las calles: da un marco legal, lineamientos normativos, que constriñen el actuar de las fuerzas armadas. La actuación del ejército en la lucha contra el narco está avalada, pues el hampa pone en riesgo las mismas instituciones y son un factor de ingobernabilidad, pues donde operan corrompen o asesinan a las autoridades, tanto del nivel federal, estatal o municipal.

Sin las instituciones, México pierde su carácter de gobernabilidad y los ciudadanos estarían al arbitrio de los grupos delictivos, destruyendo así el estado de derecho y la armonía y paz de sus ciudadanos. No es, pues, como se quiere hacer ver, como un enfrentamiento sólo para evitar el trasiego de drogas a Estados Unidos. La lucha va más allá.

La ley plantea, por otro lado, que la intervención de las Fuerzas Armadas en estado y municipios tendrá una temporalidad de un año; podrá prorrogarse por un año más a petición del Presidente de la República si persiste la amenaza a la seguridad interior (lo que hablamos líneas arriba).

Al ejército se le autoriza el uso de la fuerza legítima –como a cualquier otra corporación policiaca, ya que el estado tiene el monopolio de la fuerza–, lo cual es positivo y racional, pues ante un ataque en donde la vida está en juego, los soldados deben responder para su integridad física. En lo que va de la guerra contra el narcotráfico, hasta noviembre de este año han muerto 530 militares (en 12 años), según datos de la Sedena.

De ahí la importancia de que los soldados cuenten con un marco legal que prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamentos y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución. La ley contempla eso y más, ya que en un párrafo agrega: en las intervenciones se deberá “preservar, en todo momento, y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías”.

De igual forma, cuando las fuerzas armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, informarán de inmediato al Ministerio Público o la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de la autoridad.

También las fuerzas armadas adoptarán las medidas para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía. En realidad son cuestiones muy elementales, pero que antes no estaban reguladas, lo que permitía que los detenidos salieran libres, pues los soldados no tenían personalidad jurídica para detenerlos ni presentar pruebas. La ley subsana estos problemas.

El gobernador Ignacio Peralta, conocedor de esta realidad, fue al Senado de la República para respaldar la Ley de Seguridad Interior. Nuestro estado ha sido uno de los más afectados por la violencia generada por la actividad del crimen organizado, principalmente Tecomán y Manzanillo, por ser ruta estratégica para el trasiego de drogas duras.

En su intervención, el Gobernador expuso que la ley ofrece certeza y coordinación entre autoridades civiles y militares. Además de que descartó que se vaya a militarizar el país –como aseguran las Organizaciones No Gubernamentales, activistas, así como organizaciones de derechos humanos–, sino que establecerá una mejor coordinación y dotará de un marco jurídico que dé certidumbre a las fuerzas armadas de México.

Genera suspicacia y sospecha la proclividad de algunas Organizaciones No Gubernamentales, activistas y organismos protectores de derechos humanos por descalificar y reprobar la participación de los soldados en la lucha contra el crimen organizado. Además de que es notoria la diligencia con la que recriminan los actos de violencia y muertes contra los delincuentes, pero en ningún momento se ponen de lado de los soldados cuando ellos son las víctimas.

Está bien que se protejan los derechos humanos, en particular de los ciudadanos que respetan la ley y a las instituciones, pero en el caso de enfrentamientos y cuando los sicarios tiran a matar, difícilmente los elementos castrenses tendrán un momento, en medio del tiroteo, para leerles sus derechos. Y en la gran mayoría de los casos, el ejército ha tenido un actuar impecable en esa materia: hay que recordar el video de los soldados dándole atención a un sicario, el cual después fue rescatado por un convoy de delincuentes que asesinó, precisamente, a los elementos castrenses que dieron atención médica y salvaron la vida del criminal.

Aunado al mutismo de las ONG, activistas y comisiones de derechos humanos ante las tragedias de las fuerzas armadas, el candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, dejó entrever la posibilidad de una amnistía a los delincuentes, como una forma de pacificar al país: a eso se refería con el gran pacto social para evitar la violencia en México; es decir, que el Estado claudique a sus responsabilidades con los ciudadanos y entregue a la nación a los grupos delictivos. Eso, básicamente, propone López Obrador.

Es ingenuo, sino francamente estúpido, creer que los delincuentes firmarán un pacto y se dedicarán, luego, a vender elotes o nieves en las calles. El problema de la seguridad es más complejo. Ciertamente no se resolverá con la Ley de Seguridad Interior, pero por lo menos se respalda a los únicos que han defendido a los mexicanos del hampa: las fuerzas armadas de México.

LA DEMAGOGIA DE AMLO Y ANAYA

Dos de los candidatos punteros en esta –aún- prematura contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, han dejado relucir un atisbo de demagogia y populismo en sus principales propuestas de campaña. Por un lado, López Obrador propone dar un recurso a más de tres millones de jóvenes que no tienen empleo ni estudian, los mediáticamente denominados “ninis”.

Sin informar cuáles son sus fuentes, el candidato de Morena afirma que son más de dos millones los jóvenes que se encuentran en esta condición, lo cual –aclara el líder de Morena– no es culpa de ellos, sino que todo se debe a que no hay empleos y tampoco el número suficiente de escuelas y universidades para que continúen sus estudios.

Ante esta lacerante realidad para cientos de miles de jóvenes que se encuentran sin saber qué hacer con su vida y que adolecen de la voluntad necesaria y tesón para salir adelante, López Obrador les dice que no se preocupen, porque cuando él sea presidente recibirán tres mil 600 pesotes al mes. No dice Andrés Manuel, porque lo de los números no se le da mucho, que su propuesta es inviable y no porque la “Mafia del poder” esté atrás, sino por una cuestión de matemáticas esenciales, como veremos a continuación.

López Obrador afirma que hay dos millones 300 mil jóvenes. En ese sentido, si a todos se les diera tres mil 600 pesos al mes, representaría un gasto mensual de tres mil 280 millones de pesos, lo que de manera anual da la cantidad de 99 mil 360 millones de pesos, lo cual multiplicado por los seis años de su gobierno arroja la exorbitante suma de 596 mil 160 millones de pesos. Esta cantidad de recursos supera el presupuesto anual del ISSSTE (282 mil 632 millones) y se acerca a los más de 600 mil millones de pesos que recibe el Seguro Social, aunque ambas instituciones benefician a más de 50 millones de mexicanos.

A López Obrador no le alcanzaría ni con el combate a la corrupción, aunque en sus cuentas alegres afirma que serían casi 500 mil millones de pesos los que se obtendrían por ésta, aunque no explica el cómo ni cuáles serían los mecanismos que permitirían canalizar todo este recurso, el cual, hasta el momento, sólo está en el imaginario de López Obrador.

Las cuentas tampoco le dan a Ricardo Anaya, el candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, quien aseguró que de ganar la Presidencia impulsará una renta universal para todos y cada uno de los mexicanos, sólo por el simple hecho de tener la nacionalidad mexicana. Lo anterior, simplemente tronarían todas las finanzas del Gobierno federal y ya no habría los recursos para pagar a todas las enfermeras, docentes, policías, soldados y todo aquel personal que depende del Gobierno de la República.

Habría, porque no alcanzaría para pagar los salarios y demás programas de asistencia social –como becas, programas alimentarios y de fomento al empleo— una renta homogenizada de un valor “sólo lo esencial para vivir”. Tanto la propuesta de Andrés Manuel como la de Ricardo Anaya perpetúan el conformismo de los mexicanos y los malos ingresos, pues en la iniciativa de Morena, los patrones verán cómodo tener un esquema que les quita obligaciones salariales.

De esa forma, tendrán a empleados jóvenes a los que el gobierno les pagará tres mil 600 pesos mensuales. La empresa seguirá con ese esquema acomodaticio hasta que el gobierno no pueda pagarle el ingreso al joven y después, simplemente, lo despedirán porque ya no podrán pagarle. Es una propuesta demagoga de Morena y que no resuelve el problema de fondo, pues lo que los jóvenes buscan son empleos de calidad, con seguridad social y que den expectativas de crecimiento al futuro.

De igual forma, la propuesta de Anaya sólo palia esta problemática, pero no resuelve el desempleo ni los malos salarios. Lo que deben hacer los candidatos de estos partidos es dejar la demagogia y plantear propuestas serias, bien fundamentadas, con un sustento técnico que dé viabilidad en su implementación; con un trabajo coordinado, bien diseñado y que estén trazados claramente sus métodos y metas para que nos digan cómo el gobierno va a desarrollar mejores oportunidades de desarrollo económico; de cómo va a traer más empresas y a generar más empleos de calidad.

Debe haber más nivel y calidad en la contienda electoral presidencial. Al candidato del PRI-Panal-PVEM, José Antonio Meade, se le ve todavía en una fase de darse a conocer. Por eso mismo, debe aprovechar su expectativa de crecimiento en el electorado y hacerlo como el candidato de las propuestas responsables y bien fundamentadas. Sólo así generará un contraste entre los dos candidatos populistas y demagogos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel.

LOS SUERTUDOS

Dentro del espectro político, los dos partidos más beneficiados con el acomodo de cargos para elección popular en Colima fueron el PRD y Movimiento Ciudadano. Por un lado, Martha Zepeda del Toro y, por otro, Leoncio Morán Sánchez. La primera será candidata a diputada federal y el segundo senador, ambos con fuertes posibilidades de ganar la elección.

Y es que a diferencia de Indira Vizcaíno, quien en la pasada elección perdió la contienda por el primer distrito federal, por un margen pequeño de votos, Martha Zepeda irá con el respaldo de la estructura del PAN y del PRD, además de los bonos electorales que le pudiera generar su activismo y figura coma candidata, la cual ha cuidado en desarrollar desde que compitió por la gubernatura del estado en el 2015.

Leoncio Morán, por su parte, corta los frutos que sembraron el senador Jorge Luis Preciado y el panista Fernando Antero; éste último fulminado por la decisión de Ricardo Anaya de ceder estos cargos de elección a Movimiento Ciudadano y al PRD, lo que en última instancia benefició al más crítico de esta alianza entre el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Así, Leoncio Morán y Martha Zepeda se benefician de una decisión tomada por las dirigencias nacionales de sus respectivos partidos. Por otro lado, Virgilio Mendoza, presidente del Partido Verde Ecologista en Colima, logró hacerse de la primera posición en la candidatura al Senado, por la coalición PRI-PVEM-Panal. Esto no es casual, sino que el político manzanillense operó con destreza e inteligencia esta posición, tan peleada y disputada por los legisladores federales Enrique Rojas, Javier Pinto y el director del Imjuve, José Manuel Romero Coello.

Ya amarraron, también, Joel Padilla la primera posición como candidato al Senado por el frente PT-Morena-PES, posición que le ganó a Indira Vizcaíno, la que ya no convenció a Andrés Manuel de tener la rentabilidad electoral del 2015, por lo que la estructura electoral del PT fue clave para elegir al diputado local.

Quedan por definir todavía la gran cantidad de puestos electorales para diputados federales, locales y alcaldías. Sin duda hay personajes, de todos los colores, que pueden competir por una posición electoral. Están Mely Romero, Agustín Morales, Federico Rangel, Julia Jiménez, Riult Rivera, Nicolás Contreras, así como otros espacios que serán tomados por jóvenes y mujeres, debido a las cuotas de género y juventud.

