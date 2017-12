Alanís reconoce que no es fácil entrenar en segunda

Era el único carro de modelo reciente estacionado a la entrada de lo que queda de Chivas San Rafael. Era el de Oswaldo Alanís, quien se reportó a entrenar con el equipo de Segunda División, porque no quiso aceptar las condiciones que le ofrecían para renovar contrato.

El defensa reconoció que la situación es complicada. “Estamos siguiendo instrucciones. Venimos a entrenar, cumpliendo con mi contrato. No es fácil, pero estamos en lo que debemos”, dijo el defensa.

Alanís sabe que son cosas del futbol y espera termine de la mejor manera. “Es el futbol, hay que seguir con el contrato que tenemos. Veremos, está trabajando mi representante, a ver qué pasa”.

Al preguntarle cómo se siente, el todavía jugador de los rojiblancos respondió: “bien, pero me cuesta. No me gustaría, después platicamos”.

La tarde del lunes el CEO de Chivas-Omnilife, José Luis Higuera, declaró que el jugador deberá buscar otro club.

