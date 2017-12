Ayuntamientos requieren 180 mdp para aguinaldos

Cabildos se tardaron en realizar las solicitudes, por eso el retraso, dice el mandatario

Infoecos/Colima

Las administraciones municipales del estado solicitaron un crédito de 180 millones de pesos, teniendo al Gobierno del Estado como intermediario, para poder cumplir con sus compromisos de fin de año, prestaciones, aguinaldos y salarios de sus trabajadores.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que dichos recursos económicos no se han depositado a los Ayuntamientos debido a que es una situación que obedece a los bancos y no han liberado esos recursos.

“Es un tema de conocimiento bancario, está tardando porque tienen que revisar carteras vencidas, opacidad de crédito de cada municipio, se está tomando el tiempo mismo que decidieron los municipios porque tienen que hacer la solicitud una vez que autorizaron los Cabildos; se tardaron en hacer estas solicitudes y el banco aún no lo inyecta”.

Abundó que llegará el dinero, aunque reconoció que este miércoles vence el plazo para el pago de aguinaldos, pero tienen que agotarse los procesos bancarios.

El Gobierno estatal es el intermediario financiero y el riesgo es del municipio, no del aval. Refirió que el préstamo que pide el Gobierno estatal es aparte.

“Si no se entrega este dinero hoy [ayer] o mañana [hoy] a los municipios, nosotros como gobierno no tenemos plan B, pues habría un incumplimiento de su parte, pero ese escenario no lo estamos contemplando”.

Peralta Sánchez estimó, sin embargo, que este 20 de diciembre se descargará el dinero por parte del banco.

“Que tengan paciencia, que hablen con sus líderes sindicales, con la clase trabajadora, les digan que ellos están haciendo los procedimientos y que va en buenos términos”, concluyó el mandatario.

Comentarios