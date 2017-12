Bitácora reporteril: El ISR, tema de legalidad

A principios de este mes se generó una gran inconformidad tanto en el magisterio estatal como en la burocracia del estado, por lo que consideraron una retención excesiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En el caso de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se trató de un error en el cálculo de este impuesto, que el gobierno retiene pero que va directo a las arcas federales.

Fue pronta la respuesta del líder del magisterio estatal, Heriberto Valladares Ochoa, quien se reunió con el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar. De manera conjunta resolvieron la problemática y le restituyeron casi siete de millones de pesos a las y los docentes del estado por el concepto de ISR correspondiente a su aguinaldo.

Muy diferente resulta el caso de los burócratas del estado, a quienes sí les aplicó el cálculo de manera correcta. Aunque esto generó descontento en la clase trabajadora –cualquier acción en prejuicio del salario enoja y molesta–, la medida está apegada a derecho y no es una cuestión de discrecionalidad (de si la aplico o no, por buena onda).

Por eso, más que político, el asunto de la retención del ISR es de apego a la legalidad. Y es de esa forma porque si el gobierno, que representa la parte patronal, no cumple con la retención cabal del impuesto viola la ley y, por lo tanto, se hace acreedor a una sanción.

Pero va más allá de eso: no sólo el gobierno sería sancionado, sino que al mismo trabajador también se le afectaría. He ahí porqué el gobierno de Ignacio Peralta debe cumplir a cabalidad con la retención del impuesto. Si antes se subsidiaba era porque las condiciones financieras lo permitían. Ahora, casi todos los estados de la República tienen esta problemática, que no es privativa de Colima.

Lo mínimo a lo que está obligado un gobierno es a cumplir a cabalidad con sus responsabilidades fiscales y, sobre todo, cuidar que sus trabajadores no tengan afectaciones. Ya se vio, en el 2014, un problema con el magisterio por el incumplimiento de estas obligaciones, lo que afectó económicamente a muchos docentes que tuvieron que pagar de manera retroactiva.

Por otro lado, en la medida de que fortalezca el estado su capacidad tributaria y mande más recursos, vía impuesto, a la federación, el Gobierno de la República enviará también más dinero al estado. Ya han hecho obras importantes, como el anuncio del C5i, cuya inversión es superior a los 800 millones de pesos y que revolucionará el trabajo de inteligencia policial.

Un gobierno financieramente fuerte traerá más resultados a la población. De ahí la importancia de que cumpla con lo mínimo de sus responsabilidades fiscales, como es la adecuada retención del ISR.

DOS PUNTOS

Desde hace cuatro meses se han apoyado a cerca de dos mil 500 mujeres a desarrollar su autoestima y aptitudes a través del programa Mujer Renovada, el cual impulsa Mely Romero Celis y surge a petición de las mismas beneficiadas. Este programa demuestra el apoyo de Mely Romero hacia las mujeres de las comunidades y colonias, además de que las mismas participantes han sido promotoras de este programa, lo que garantiza el éxito del mismo. Son esta clase de proyectos, que van más allá del asistencialismo, los que se requieren para fomentar el emprendimiento de las mujeres y el desarrollo económico de los núcleos familiares.

Comentarios