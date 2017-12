Fraccionadores cumplen trámites que exige la ley de urbanización

Infoecos/Tecomán

El crecimiento natural de Tecomán se está dando hacia la zona norte por los escurrimientos pluviales, “como sabrás, el agua corre de norte a sur hacia el mar, y las colonias que se inundan tradicionalmente es la zona sur, las colonias División del Norte, San José Llanos de San José, Tuxpan, por ello el crecimiento habitacional se está dando hacia la zona norte”, informó Alejandro Estrada Verduzco, director General de Desarrollo de Regulación Urbana.

Explicó que se tienen solicitudes de fraccionadores que están haciendo sus trámites cumpliendo con todos los requisitos de ley para la urbanización, “estamos cuidando aspectos muy importantes como el que escrituren las áreas de donación, cumplan con el ancho de las vialidades y de las banquetas, toda la cuestión legal es lo que estamos cuidando”, aclaró.

Dijo el funcionario municipal que hay un tema de los asentamientos irregulares, “que sí es importante que la población sepa que cuando vayan a comprar un predio, uno de los indicadores para saber si ese predio está legal o no, es solicitar la escritura, si el predio no tiene escrituras, es señal de que algo no anda bien, para que no se dejen engañar”.

“Además de que el ayuntamiento estaría impedido para realizar inversión en un predio que todavía se considera privado, por eso hay colonias que se quejan de que no tienen agua, que no hay luz, que no hay alumbrado público y no es por falta de voluntad del municipio o del alcalde, sino es por falta de la documentación legal requerida”, alertó Alejandro Estrada.

