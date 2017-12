La Liga de Ascenso censura a Periodistas

La Liga MX/Ascenso MX informó las sanciones para los siguientes representantes de los medios de comunicación, debido a la violación de normas y reglamentos durante la final vuelta del Apertura 2017 entre Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL. Los resultados se obtienen producto de la investigación en conjunto con el club local.

“Por facilitar el acceso a la cancha un aficionado, mismo que incitó a la violencia: Iván del Ángel, reportero, y Ramón Arévalo, camarógrafo de ESPN, quedan suspendidos por un año”.

“Por tomar fotografías a un aficionado en la cancha incitando la violencia: José Juan Martínez Támez, fotógrafo de Straffon Images, y José Macías, fotógrafo de Imago 7, quedan suspendidos por un año”.

“Por no respetar las normas, insultar y agredir a personal operativo: José Lugo, camarógrafo de Televisa Monterrey, queda suspendido por un año”.

“Por último, Roberto Hernández, reportero de RG 690; Jair Ramos y Andrea Treviño, fotógrafos del Club Tigres UANL, quedan suspendidos por seis meses al no respetar los lineamientos al término del encuentro”.

Todas las suspensiones aplican a partir del 19 de diciembre de 2017 para toda actividad relacionada a la Liga MX/Ascenso MX, conformadas por la Liga Bancomer MX, Ascenso Bancomer MX, Liga MX Femenil, Sub 20, Sub 17, Sub 15; así como cualquier otra vinculada con el futbol mexicano.

