La Real Sociedad homenajeará a Carlos Vela

No cabe duda que Carlos Vela es un ícono en la Real Sociedad y previo a que dispute su último partido con los donostiarra, el delantero mexicano recibirá un tremendo homenaje en el Estadio Municipal de Anoeta.

La institución de San Sebastián agradecerá los seis años y medio del Bombardero en la plantilla y, previo al encuentro de la jornada 17 en España, la afición encenderá las linternas de sus teléfonos como reconocimiento.

De la misma forma, los fanáticos utilizarán el minuto 11 (número de Vela) del compromiso para prender las barras luminosas que se les entregarán y así despedir a Carlos de Anoeta.

La afición de la Real Sociedad añorará a Carlos Vela que a partir de enero jugará en la MLS. Durante siete temporadas ha sido uno de sus jugadores predilectos. El mexicano ha dejado huella en Anoeta.

“Vela ha sido un jugador extraordinario para la Real, uno de los mejores extranjeros que hemos tenido. Creo que su estancia aquí ha sido muy positiva. Podemos recordar muchos grandes partidos suyos, sobre todo en las temporadas en las que quedamos cuartos y fuimos a la Champions, y la de después. Me da pena que Eusebio no le haya utilizado más este año, viendo además como últimamente los resultados no están siendo buenos”, dice Paco Montesinos, un incondicional del equipo txuriurdin.

Por su parte, Joserra Berasategi, otro aficionado de la Real Sociedad, considera igualmente buena la etapa del mexicano en su equipo: “Creo que el balance es positivo, ha sido uno de los mejores extranjeros que ha vestido la camiseta de la Real, pero hay dos etapas en su estancia aquí. Los tres primeros años, él y Griezmann nos hicieron disfrutar como muy poquitos jugadores lo han hecho, fueron claves en la Champions, pero a partir de su lesión de rodilla ha ido bajando su rendimiento. Se ha hablado mucho de su forma de ser, pero gracias a ella hemos tenido la suerte de tenerle aquí seis años. Si fuese distinto, habría estado unos cuantos menos”.

