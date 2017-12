A media semana: Escenario 2018

No cabe duda que las alianzas signadas por las cúpulas partidistas a nivel central vinieron a descomponer el cauce natural de las designaciones locales; por ejemplo, en la coalición PRI-Verde-Panal para la posición en juego más codiciada por los priístas colimenses, el Senado de la República, encabezará la primera posición Virgilio Mendoza Amezcua, quien, aún a pesar de una hipotética derrota, tiene asegurado su arribo a la Cámara Alta; en el camino deja dos cuadros con trabajo y trayectoria al interior del partido, Enrique Rojas Orozco y José Manuel Romero Coello.

El primero, lo había expresado anteriormente y ratificó el lunes pasado en entrevista radiofónica, el Senado o nada, temerarias declaraciones del exalcalde de la Villa, a menos que tenga amarrada la segunda posición, que no lo creo, por la famosa paridad de género; es lógico que para cumplir la cuota, el espacio esté reservado para una dama, de cumplirse esta hipótesis, no deja de sorprendernos que Kike quede fuera de la jugada para el 2018, no obstante su desgaste al final de su trienio, logró vencer a la siempre poderosa Indira Vizcaíno en la diputación federal del distrito uno, luego entonces, en mi parecer, si no va alguna posición, no desentonaría fuera el coordinador estatal de la campaña de José Antonio Meade, no Virgilio, como se especula, puesto que para el armeritense-manzanillense sería harto complicado llevar doble responsabilidad al mismo tiempo.

En cuanto al director del Instituto Mexicano de la Juventud, parece que el tiempo cobra factura a sus yerros políticos. Por un lado, el distanciamiento con el gobernador José Ignacio Peralta, y otro, habérsela jugado con Miguel Ángel Osorio, quien no resultó el bueno, sin embargo bien pudiera ser considerado para jugar por la capital, sueño que tenía antes que se le subieran los humos. Otra “rareza” de la vida que solo vemos en política, en la coalición Por México al Frente que conforman PAN-PRD-MC, abandera la dupla Leoncio Morán Sánchez, nominación ganada por ser dueño, digo coordinador estatal de MC, nada fuera de lo común por la alianza pactada. La cuestión es que desde hace un par de años, desde que Locho renunció a Acción Nacional, un día sí y otro también, sistemáticamente, le ha pegado con tubo a sus ahora de nuevo compañeros; en su momento a Jorge Luis Preciado Rodríguez en las dos campañas pasadas a gobernador, y recientemente, su blanco favorito había sido el alcalde capitalino Héctor Insúa García, cuando Morán tenía en mente disputarle la Presidencia Municipal. Sin duda este será el atractivo, ver a LMS junto con sus enemigos, y más, tener que hablar bien de ellos.

En Morena es obvio que le apuestan al voto que les pueda generar en cascada López Obrador, interesante será ver en competencia a Indira Vizcaíno, la mala noticia para ella es que la acompañará Joel Padilla Peña, quien no gana una elección ni en los Cendis de su propiedad, peor para la cuauhtemense, va en la segunda fórmula, por lo que forzosamente tendría que ganar la contienda para no quedar fuera.

Para las diputaciones federales, las caballadas están flacas y decepcionantes: en el tricolor, para el primer distrito suena y la quiere Mely Romero Solís, pero pues con qué cara pediría el voto si largó la senaduría para irse a una infumable subsecretaría de la Sagarpa, sumado que en ninguno de los dos lugares trajo beneficios para Colima; para el dos iría Pico Zepeda, quien recibió una soberana paliza de Gaby Benavides para la alcaldía; misma suerte le esperaría al actual dirigente del CDM del PRI porteño con quien le pongan enfrente. Los albiazules no cantan mal las rancheras, por el uno mandarían por acuerdo a la perredista Martha Zepeda del Toro, que tiene en su haber el imponente capital político de cinco mil votos desparramados por toda la geografía estatal, para el segundo se escucha a Lupillo García Negrete, quien tiene sumido a Tecomán, a parte de la pobreza ya conocida, en uno de los municipios más inseguros del país, ni qué decir del pleito casado que trae contra sus trabajadores sindicalizados… Continuaremos.

Se nos va el 2017 y con ello otro año más de impunidad en el caso de la rata exgobernador Mario Anguiano Moreno, mínimo una docena de ocasiones lo he dicho: al oriundo de Tinajas y a su pandilla, le harán lo que el viento a Juárez, no tardan en irse la mayoría de los diputados a buscar otro cargo y dejarán el asunto en los archivos empolvados del Congreso. Pero ya nos pedirán el voto… Desde este espacio y con toda sinceridad, amable lector de Ecos de la Costa, deseo que pase las mejores de las navidades.

