Perspectiva: Causó revuelo el descuento

Trabajadores de todos los niveles que recibieron sus respectivos aguinaldos, se enteraron del descuento que hizo el patrón, mismo que se encuentra estipulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y culparon al mandatario, Ignacio Peralta Sánchez, de ello, cuando en realidad es un rubro que todos debemos pagar, unos más que otros, de acuerdo al sueldo. Se quejaron amargamente de una irregularidad cometida al momento de calcular ese impuesto. Pero se les aclaró que no hay tal. El secretario de Administración, Kristian Meiners, desmintió al secretario del sindicato burocrático, Martín Flores, que hubo un error con los profesores, y lo mismo sucedió con la burocracia.

Por su parte, el mandatario mencionó que es correcto el cálculo del ISR, descontado a todos los que ya recibieron su aguinaldo, pues está basado en la mencionada ley, y es obligación de los patrones descontarlo y depositarlo ante el SAT.

El colegio de contadores públicos que agrupa profesionales de la contaduría fiscal, encabezada por el señor Alejandro Camarena Berra, mencionó que los descuentos del ISR al aguinaldo son correctos y apegados a derecho. De lo contrario se estaría cometiendo un delito fiscal de parte del patrón si no se hace la retención de acuerdo a las tarifas que menciona la misma ley en comento, y viene como consecuencia una penalización por no pagar los impuestos.

Entonces, cualquier inconformidad y paro laboral devienen improcedentes y contrarios a derecho, por el simple hecho de que el patrón haga los descuentos correspondientes a los aguinaldos de todos los que trabajamos. Eso sí, parejitos, sin influencias, en forma vertical, porque así lo establece el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, pues los gastos públicos de la federación, estados y municipios, donde cada quien viva, es responsabilidad de todos.

En consecuencia, no nos escapamos. Pero querer hacer político una obligación fiscal que está en la Constitución y en la ley secundaria del Impuesto Sobre la Renta, es querer sacar raja en estos tiempos de política.

RETAZO

De varios asuntos, los colimenses debemos sentirnos orgullosos por tener una universidad fuerte, trabajando unida, con sólido crecimiento, que trasciende nuestras fronteras, pues sus autoridades, encabezadas por el rector, José Eduardo Hernández Nava, quien, con su liderazgo, coordina el trabajo de los maestros investigadores, catedráticos, profesores, directores de bachilleratos y facultades, directores de las distintas áreas, la labor académica, cursos, seminarios, proyectos educativos en las distintas facultades, movilidad de alumnos al extranjero, becas a estudiantes, trabajadores administrativos y toda una amplia gama de esfuerzos que, en conjunto, hacen que la UdeC sea reconocida por propios y extraños. Los miles de alumnos que ya están en vacaciones, para regresar con más ánimo y seguirse preparando para una vida mejor. Y esa preparación no es obra de la casualidad, es obra de un trabajo bien hecho en la casa de estudios… PASANDO A OTRO ASUNTO, se llegan los tiempos de política y muchos políticos andan buscando dar el brinco del chapulín, entre ellos diputados locales y federales, presidentes municipales, regidores y hasta senadores, andan buscando su acomodo, para seguir sacrificándose por la ciudadanía (sí, como no) y con el trabajo que están desempeñando se creen merecedores de que la gente los apoye nuevamente y, si el que los unge, los ve sin apoyo popular, los manda de plurinominales, para eso son esas pluris, para los amigos. Todos quieren, pero entre ellos sí hay personas que merecen estar en puestos públicos, como el diputado local por el VII distrito de Villa de Álvarez, Javier Ceballos, quien buscará la Presidencia Municipal de su terruño, en la Villa, en forma independiente, pues, para ello anda trabajando mucho, visitando comunidades, barrios, colonias, informando de su trabajo que está haciendo como diputado… UN RECADO para el delegado del IMSS en la ciudad de Colima: resulta que si un derechohabiente de esa institución va a la ventanilla 5 de la Subdelegación a solicitar sus semanas cotizadas, le salen con una hojita con menos de las semanas cotizadas que tiene, aduciendo que el sistema ya está así. Pinche sistema, ya es con el fin de engañar a las personas, y si se quieren pensionar, darles menos. Pero no solo esa ventanilla, parece que los empleados tratan de marear al derechohabiente cuando va a reclamar sus derechos. Por eso se hace necesario que las personas se asesoren y reclamen lo que por derecho les corresponde… Es todo por hoy.

