PAN y PRD piden vetar la Ley de Seguridad Interior

El PAN y PRD en la Cámara de Diputados solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior.

El coordinador de los diputados de Acción Nacional, Marko Cortés, urgió al presidente de la República escuchar las inquietudes de las organizaciones internacionales y nacionales.

Que escuche el propio presidente de la República a los diversos grupos y organizaciones en nuestro país y que no publique hasta que no convenza y si no convence, que no publique entonces, es lo que pediríamos”, asentó.

En el marco de sesión de la Comisión Permanente, el panista refirió que en caso de no encontrar “sensibilidad” presidencial se sumará, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, a recolectar las firmas necesarias para presentar -después de la promulgación de la citada ley- la acción de inconstitucionalidad.

En contra de la oposición, el PRI manifestó que la normativa es constitucional y apegada a los convenios internacionales.

Esto pone orden a la militarización y va a concluir con la militarización finalmente. No solo no está militarizado, sino que no hay condiciones para que el Ejército pueda hacer su trabajo, no mientras no tenga un marco legal”, comentó Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

El coordinador de la bancada del tricolor, César Camacho, aseguró que la Ley de Seguridad Interior debe ser ya mismo promulgada.

La Cámara de Diputados y el Senado escucharon a quienes debían escuchar y de suerte que todas las opiniones que desearon verter fueron recogidas, pero en un ejercicio democrático y responsabilidad histórica así decidió la mayoría en ambas cámaras. Aquí, en diputados, para nosotros, el tema de la Seguridad Interior es un tema -en este capítulo- terminado”, agregó.

Comentarios