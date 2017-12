¿Quién seré la (el) titular de la Osafig y por qué es importante su designación?

Un Comité Ciudadano está deliberando quién será la (el) titular de la Osafig, ¿qué importancia tiene para nosotros que se elija a este servidor público? ¿y por qué debemos estar interesados? Imagínese nada más que la persona nombrada para ocupar este cargo, será quien auditará que los recursos públicos que el Congreso asigne a todas las instituciones públicas, se utilicen correctamente, o sea, para lo que fueron etiquetados en el presupuesto de egresos, entonces ese cargo es uno de los más importantes que aprueba el Legislativo.

De ahí que todos debemos estar interesados en que el Comité elija el mejor perfil de los candidatos, la transparencia debiera ser una cultura que caracterizara a todo aquel cuerpo colegiado encargado de llevar a cabo los procesos de designación de este servidor público, ¿por qué? Porque de esa manera generaría confianza social, que de malo tiene que el comité publicitara en todos los medios de comunicación y redes sociales, el nombre de los candidatos, su currículo, su experiencia y sobre todo la idoneidad de sus perfiles, esto daría cabida a que la sociedad opinara a favor y en contra, pues ahora ya tenemos una democracia deliberativa, no nada más representativa.

El o la auditor que se nombre, tiene un gran reto, debe ser muy profesional y actuar con independencia y autonomía y sin tintes políticos, aunque depende del Congreso, pues es éste el que finalmente revisará los informes que emita el auditor, pero este servidor, es el vigilante y cuidador del presupuesto del estado, que finalmente es dinero del pueblo y velará porque se aplique correctamente por las instituciones estatales, por todo ello ahí se necesita un vigilante profesional que aplique la ley correctamente y que el presupuesto se use únicamente para el desarrollo eficaz del Estado.

La sociedad se muestra escéptica en la forma que se aplica el presupuesto estatal, además en estos tiempos necesitamos armonizar varios temas de interés social sobre la construcción del sistema estatal anticorrupción, entre los que se contempla ser celosos de la aplicación correcta del presupuesto y es este auditor el que estará cuidando todo el dinero que se apruebe y se utilice para el buen funcionamiento del desarrollo estatal, que llegue a las instituciones y que éstas lo utilicen adecuadamente, por ejemplo; se le dé al Poder Judicial lo suficiente para que imparta justicia de forma eficaz, a la Procuraduría de Justicia para que investigue bien la comisión de los delitos; al Legislativo para que haga sus funciones, y a todas las instituciones para que en sinergia sean funcionales; ahí tenemos antecedentes de que algunas instituciones que no llevan su tarea correctamente porque no se les dota de presupuesto suficiente, e incluso que al final del año las auditorías no reúnen el rigor que exige la ley y todo esto va en detrimento de lo que dice la ley.

Ojalá el Comité y en su momento el Congreso, nombren al mejor candidato y también que en el futuro hubiera más transparencia en los procesos de designación y que se dejara participar a la sociedad, ya hay algunos nombres de quien resultaría ungido, la licenciada Indira Isabel García Pérez, seguramente vieron que ella tiene el mejor perfil, pero también deseo que los demás participantes hayan tenido verdaderamente las condiciones reales de igualdad de ser nombrados, y que solo la experiencia y el buen perfil haya sido el elemento que convenció al Comité y posteriormente al nombrado o a la que ocupará dicho cargo.

Por el bien de la democracia funcional de las instituciones y por el respeto a la sociedad, que se designe al titular de Osafig al candidato que garantice un buen funcionamiento de dicha institución, y suerte para todos los candidatos.

