Sociedad del conocimiento_ 2018: Candidatos presidenciables de derecha

Las elecciones del 2018 serán únicas, tendremos a tres candidatos conservadores (inclusive los independientes, si los hay) apoyados todos por la ideología de derecha y por la aristocracia. Será competida básicamente en un tres por tres, donde coexiste sólo el pragmatismo, haciendo posible lo que es imposible para la química: juntar el agua con el aceite.

En las tres alianzas el criterio de ideología quedó rebasado, principalmente en la del PAN-PRD y Convergencia, no quedándose tan atrás, Morena-PT con Encuentro Social- más cristiano que ni el PAN-. Andrés Manuel (simpatiza con la izquierda), Antonio Meade y Ricardo Anaya no son de pensamiento de izquierda, los tres han declarado sus creencias religiosas.

Estos tres candidatos están apoyados por grupos económicos fuertes, repartidos históricamente de manera equitativa. En Morena quienes apoyan a López Obrador, algunos todavía no salen de su asombro por la alianza con el partido evangelista: Encuentro Social. Al candidato morenista le quedaron aprendizajes de las dos elecciones pasadas: que sólo no podrá ganar, por eso ha entretejido pactos con empresarios y grupos religiosos, no es por gusto, fue la necesidad.

Anaya, Meade y Obrador son precandidatos, hacen campaña violando los códigos electorales, la realidad es clara, se juegan su futuro. PAN, PRI, Morena y PRD están lejos de ser partidos de su fundación, desde hace dos décadas se han reestructurado, pero en los hechos, son un agencia de empleos electorales.

PAN y PRD, durante las tres últimas décadas, encabezaron las luchas de la oposición en pro de la democracia, enfrentaron al PRI-Gobierno, mas en esta elección se juega su existencia como partidos reales, máxime porque en este sexenio dejaron de ser ese referente de oposición al régimen. El “pacto por México” derrumbó al PAN y PRD, y lo que pudiera verse como una alianza en pro de la democracia, se mira al frente opositor como un ejercicio de supervivencia.

El PAN, encabezado por Anaya, está lejos de ser ese partido fundado por Manuel Gómez Morín; los triunfos sólo por el poder, los ha llevado a perderlo y con ello también perder su partido, al estar más cercanos a los vicios que tanto criticaron durante décadas de su enemigo histórico, que las virtudes democráticas encabezadas por su fundador.

El PRD está en la misma situación que el PAN, desembrado, sin rumbo, lo peor, sin dirigentes pese a haber recogido las antiguas luchas de la izquierda mexicana. Hoy esos dos partidos están en riesgo, quizás no de desaparecer, pero sí de dejar lo que fueron o su razón de ser. El candidato de esta alianza caminará sólo, sin el apoyo de todos los panistas, y lo más grave, de sus dos expresidentes de la República.

LA GENDARMERÍA

Alguien se acuerda de este cuerpo de élite de nuevos policías que nos presentó Peña Nieto, como la promesa para sustituir gradualmente al Ejército y la Marina en su lucha contra el narcotráfico. Después de los hechos sucedidos en los estados del sur, donde intervinieron en una marcha de la CNTE y fueran personas asesinadas, otras heridas, este grupo pasó a la historia. Esta gendarmería es otro gran fracaso del Ejecutivo federal, sumado a las reformas estructurales, tiene al PRI contra la barda.

SÁBORA FEST

Concluyó el festival del municipio de Colima, que posiblemente también sea el último donde esté presente el alcalde Insúa, porque de participar en cualquier posición en lo local, tendría que estar pidiendo licencias a mediados de enero del 2018, por lo tanto, en los próximos no estaría.

Desde octubre hemos estado sufriendo de algunas incomodidades en el tránsito vial porque el Presidente Municipal de Colima ha hecho andar su obra de construcción y reconstrucción para que en Colima se le recuerde en la primera semana de julio del 2018.

Para despedirme. Es necesario que Vialidad estatal y municipal incremente las sanciones para quienes conducen con el celular en la mano.

