Alista Juan Pablo Rodríguez su retiro al finalizar el C2018

El mediocampista Juan Pablo Rodríguez se alista para dejar el futbol en activo, al finalizar el Clausura 2018, por eso solo firmó seis meses más con Monarcas Morelia.

“Esta vez yo decidí que fuera nada más por seis meses, que pueden ser los últimos, quiero disfrutarlos al máximo, hacer lo que me corresponda afuera y dentro de la cancha y ya en junio pensar en otra etapa”.

El Chato Rodríguez, que en enero de 2018 cumplirá 21 años de haber debutado en Primera División con Atlas, señaló que es momento de dejar el campo de juego e iniciar una nueva etapa.

“Lo platiqué con mi familia, he tenido la oportunidad de jugar mucho tiempo, entonces hay nuevas generaciones, gente que viene pisando fuerte, creo que ya es momento de dejar este puesto y empezar una nueva etapa. Me veo dentro del futbol, pero ahora quiero disfrutar estos seis meses”.

Juan Pablo Rodríguez, quien se preparó para ser director técnico, mostró su deseo de seguir en el mundo del futbol, pero ahora desde el banquillo.

“Ya terminé el curso de entrenador, me veo dentro del futbol, me encantaría ser entrenador, pero todo tiene un proceso, un aprendizaje, ahora hay que prepararnos para lo que viene, si es en la cancha o fuera de ella, pero siempre seguir involucrados en el futbol y llevarle a los jóvenes todo lo que uno ha vivido en 21 años de carrera”, expresó.

Asimismo, compartió que la filosofía que planea implementar en sus trabajos en cancha, son las que le dejó marcado Ricardo La Volpe.

“Sin lugar a dudas la de Ricardo, nos dejó muy marcados a toda la generación del 99, fue una idea futbolística ganadora, una idea futbolística que agrada a la gente, que busca siempre ser protagonista”.

Para el juego de despedida, al Chato Rodríguez le gustaría hacerlo frente a los dos equipos que lo marcaron en su vida profesional.

“Hay dos equipos que me dejaron muy marcado, en Atlas por todo lo que viví, por la gran oportunidad, fuimos una camada de compañeros, de amigos, Atlas me dejó muy marcado, pero también jugué ocho años en Torreón, un equipo que fue protagonista, que resurgió de pelear descensos a campeonatos, me encantaría que fuera uno de esos dos equipos”, finalizó.

