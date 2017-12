Aquí no manda el pueblo…

Hace unos días, con motivo de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, Emilio Gamboa Patrón, quien se desempeña como senador, integrante y coordinador del grupo parlamentario del PRI, manifestó, frente a la fuerte oposición que se dio en torno a la mencionada ley, que la decisión la tomaban los 128 senadores y no el pueblo, refiriendo así, que no importaba la gran desaprobación popular, que solo bastaba que ellos así lo quisieran para se diera la vigencia de dicho cuerpo normativo.

Así y con motivo de esa declaración, vale la pena reflexionar si en verdad no importa la voluntad del pueblo en la toma de decisiones.

Actualmente, nuestra Constitución no establece la posibilidad de la revocación del mandato popular, pero sí la opción de la reelección de los diputados y senadores, ya sea para periodo sucesivo, o bien para periodos no sucesivos. Por lo tanto, en teoría, si no gustara del desempeño de un legislador, solo podría castigársele no votando por él cuando solicite de nuevo el voto para continuar con la representación popular.

Pareciera que esa fórmula del “no referendo popular mediante el voto” es una genialidad, ya que ante el temor de no ser de nueva cuenta electo en las elecciones, los legisladores pondrán mayor empeño, se profesionalizarán y oirán más a sus representados, ya que solo así podrán permanecer de nueva cuenta en el cargo. Se supone, que bajo esta fórmula, se dará mayor proximidad entre representante y representados.

Lamentablemente para los ciudadanos, el tipo de elección plurinominal y su reparto proporcional (fórmula en la cual acostumbra ser elegido Gamboa Patrón) escapa de dicho “control ciudadano”, ya que éste solo depende de los intereses del partido político. ¿Cómo podríamos castigarlo con nuestro voto, si él no participa en una elección uninominal con reparto por mayoría? Así como se encuentra actualmente nuestro sistema electoral, la respuesta es sencilla: Gamboa Patrón, no puede ser castigado mediante el voto popular.

La solución desde luego no está en desaparecer la elección plurinominal y el reparto proporcional, ya que eso traería mayor perjuicios que beneficios, entre ellos el fenómeno de la sobrerepresentación, en virtud del cual, un partido político obtendría mayor número de lugares a los que le correspondería según su votación obtenida, en detrimento de uno o más partidos políticos, lo cual deformaría notablemente la voluntad y con ello la representación popular. La solución está en un rediseño de nuestro sistema electoral, ya que el problema está justamente en cómo se encuentran actualmente estructuradas nuestras instituciones electorales, por lo que comprender esta circunstancia nos ayudará, en su caso, a lograr controlar a los legisladores que accedieron al cargo vía reparto proporcional.

A fin de comprender el mal diseño constitucional que tenemos en México, se debe partir de la distinción entre el tipo de elección plurinominal y el reparto de lugares de manera proporcional, ya que si bien se relacionan, no son lo mismo. Así, una elección puede ser uninominal, o bien, plurinominal. En la primera, el ciudadano elige un nombre (un candidato) de entre otros posibles; en la segunda, elige una lista de nombres (una lista de candidatos), de entre otras listas posibles. De esta forma se dice que es plurinominal, porque se elige con un voto, varios candidatos, y es aquí donde se actualiza un primer gran defecto de diseño en México. ¿Cuál es ese defecto? En México al ciudadano se le concede un solo voto para los dos tipos de elecciones, es decir, cuando vota uninominalmente, en automático vota plurinominalmente, por lo que no puede diferenciar su voto. De esta forma, cuando votamos por los diputados de manera uninominal, en automático votamos por los plurinominales, y así, Gamboa Patrón obtiene el cargo.

Esta circunstancia puede corregirse simplemente concediendo dos votos al ciudadano, uno para elegir uninominalmente y otro para elegir plurinominalmente. Con ello, los candidatos de la lista, entre ellos Gamboa Patrón, deberán buscar también el voto ciudadano, ya que ahora no dependerían del voto uninominal, sino de su propia actuación en la oferta política, en la cual el ciudadano podrá votar incluso de manera diferenciada de manera uninominal y de manera plurinominal.

Sin duda el pueblo sí manda, solo basta darnos las herramientas para ello.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

bmendozal@derecho.unam.mx

