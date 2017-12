MicroOpinión

Que sí, que no, que ¡cómo fregados no! Después del alboroto que se armó para que no se creara el grupo parlamentario PT-Verde, con la renuncia de la diputada Mesina al GPPAN y su adhesión al Verde, ahora sí no hay excusa para negar un nuevo grupo parlamentario. Lástima por el PAN que pierde a uno de sus elementos más preciados, una mujer inteligente, trabajadora y carismática. Con ella ya van 4, aguas.

