Faltan solo unos días para celebrar la Navidad, sin duda alguna la festividad internacional con mayor trascendencia histórica y cultural. No importa de qué región seas, es una fecha respetada por prácticamente toda la cultura occidental y gran parte de la oriental.

Por supuesto no es celebrada por todos. Depende principalmente de la religión que poseas y la forma en que fuiste educado, pero inclusive si no compartes los motivos ancestrales de su celebración, hay razones modernas para conmemorar la fecha.

Sin embargo, este año me puse a reflexionar acerca de lo que la Navidad representaba para nosotros en una modernidad globalizada y veloz. ¿Celebramos el nacimiento de Cristo? ¿O la mercadotecnia universal de Coca-Cola y Santa Claus? ¿Lo hacemos por mantenernos unidos como familia? ¿O porque no existe alternativa a menos que estés conforme con las miradas feroces de tíos y tías por no haber asistido a la cena navideña?

Fue entonces que se reveló ante mí un hecho que, considero, es pertinente reconocer: Celebramos la navidad romana. No la cristiana, ni la católica, la familiar o la religiosa, sino la romana. Me explico.

El origen de la celebración de Navidad se remonta siglos atrás, antes del nacimiento de Cristo. Hay dos hechos importantes a los que se les atribuye el origen de la fiesta, siendo el primero los festejos al sol por parte de culturas nórdicas en donde se cortaba el pino más grande que pudiese encontrarse y se hacía una hoguera enorme en el centro de la ciudad, para que el pueblo festejara durante una noche en que toda labor sería suspendida, para rendir tributo al sol. Y el segundo es la celebración romana al mismo dios, al dios del sol (aunque con diferente nombre). Ellos comenzaban la conmemoración nueve días antes y durante esos nueve días no se aplicaría la ley. La gente debía concentrarse en disfrutar de la fiesta sin ningún tipo de consecuencia, con el único propósito de mostrar su amor por estar vivos, por la luz.

Esto cambió cuando Constantino, emperador del imperio romano de oriente, hiciera de la religión católica la oficial, en siglo III después de Cristo. Con ello la festividad al dios del sol se volvía pagana, y por tanto prohibida, pero como no se tenía conocimiento real sobre la fecha en que Cristo nació, optaron por transformar el festejo al sol, por el festejo a Jesucristo.

Y durante siglos la Navidad fue eso, una forma de honrar al mesías. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Surgió la imprenta, hubo rebeliones contra el poder de la iglesia, y la gente se alejó poco a poco de esta misma. La Navidad acabó siendo una forma de celebrar la familia y el amor en todas sus formas, un símbolo, capaz incluso de detener guerras (en 1914 el constante tiroteo en el frente oriental entre ingleses y alemanes se detuvo por una noche y parte del día. Solo fue unas horas en la mañana del 25 de diciembre, donde los soldados desobedecieron órdenes y convivieron entre ellos organizando incluso un partido de futbol. Ganó Inglaterra).

Pero hoy ya no es eso. La mercadotecnia excesiva, las nuevas costumbres, y la forma en que se ve esta fecha con cada vez más desapego de la familia ha cambiado nuestra forma de celebrar. Pero no es malo. Navidad no se ha convertido tampoco en ese monstruo corporativo que algunos claman. Más bien, considero, se ha vuelto una excusa para celebrar la vida, como los romanos lo hicieran silos atrás.

No importa si es en familia, con amigos o en soledad, la trascendencia de la fecha es poder celebrar la vida, celebrar lo afortunados que somos al estar donde nos encontramos y, más que nada, celebrar la esperanza, esperanza por un nuevo año, por mejores oportunidades, por puertas abiertas. Esperanza por nosotros y nuestra constante capacidad de superarnos. Felices fiestas.

