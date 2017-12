Me escupió y quise detenerlo: Lupillo

El alcalde tecomense llama a Audelino Flores a que se ponga las pilas y que ya no tome los temas personales

Infoecos/Tecomán

El presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, aseguró que el video difundido en redes sociales que muestra una posible agresión de parte de él contra un trabajador sindicalizado fue en realidad “un intento de detenerlo para dejar de insultarlo y escupirle”.

García Negrete narró sobre el video que “la verdad es que me mentó la madre, la verdad es que me escupió y lo que quise fue tratar de detenerlo para que no fuera a ocurrir algo más fuerte”.

Hizo un llamado a la ciudadanía para “respaldarlo”, así como al líder sindical Audelino Flores Jurado, “a que se ponga las pilas. Que ya no tome los temas personales, que ya veamos el tema por Tecomán”.

“No se justifica la violencia, como también no justifica el hecho de que quieran desnudar o ir a ofender a nuestro invitado al Segundo Informe de labores o ir a gritonear, insultar o incluso faltarle el respeto en el Grito de Independencia”, señaló el alcalde en un video.

Comentarios