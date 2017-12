Sociedad del conocimiento: Mañana, Nochebuena

No hay tiempo que no llegue y no se cumpla para niños de hogares cristianos -no de familias Grimm-, es el día más esperado del año, fecha en que recibirán regalos a través de una historia contada desde hace siglos, más el mensaje real, es el de reencontrarnos como seres humanos.

Para adultos creyentes el día es una fecha de oración, de visitar sus respectivas iglesias o credos; posteriormente tiene una cena de familia -no de alcoholizarse-, de convivencia familiar. La realidad, Nochebuena es más festejada por los que no asisten a ninguna religión, quienes en ocasiones dan espectáculos poco dignos para niños, jóvenes, inclusive con broncas entre hermanos, padres o hijos.

La verdad, la cena, serán menor a la de otros años, producto de que durante este sexenio federal, el ingresó al hogar ha disminuido, no hay dinero para tal evento en la población, pese a que el Ejecutivo federal no cobró el impuesto correspondiente a la burocracia federalizada. Ha sido este año duro económicamente.

En estos días debe reinar la tranquilidad y la paz, no olvidando que más de uno anda en estas fechas cargado de excesiva energía, entusiasmo y no prevén situaciones, por lo tanto, la prudencia y la tolerancia de uno, más que el del otro -aunque lo deseable sería al revés-, evitará más de un incidente. Esperamos que así como en tiempos de guerras mundiales, en la entidad, pacten paz durante la Nochebuena los del crimen organizado, se den una tregua para gozar cada uno en familia o amigos el día, estar con quienes conviven, sin preocupaciones.

Turistas están llegando desde el viernes pasado y seguirán hasta el 7 de enero del 2018, quienes se dedican a la atención deben dar lo mejor, respetar precios, cumplir con lo estipulado en la oferta que se da, para que se lleven la mejor impresión del estado, al tiempo recomienden y tengan la satisfacción de regresar.

Quienes salgan a carretera no quedará de por más revisar sus vehículo, evitar las improvisaciones. Entre los jóvenes puede haber la intención de divertirse, los padres de familia, darles tiempo de hacerlo, pero no descuidarse totalmente de su compromiso. En estos días tener cuidado de no gastar lo que no se tiene, recordemos los consejos de nuestro padres, no comprar lo innecesario, para que luego no se tenga que vender lo necesario.

Primavera, verano, otoño e invierno –estaciones, llamadas por la mercadotecnia: temporadas– su principal característica, inician con algún cambio climático, más en invierno, en Navidad, percibimos no únicamente el cambio en el ambiente, sino también en la personalidad de las personas, inclusive quienes festejan el Thanks Giving (Día de Gracias) comenzaron desde noviembre.

La temporada es representativa del comer mucho, festejar, compartir, regalar y para más de uno, hasta viajar. Época en la que afloran sentimientos como: alegría, bondad, de dar -es una forma de respirar-, por eso nuestras congratulaciones con Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, por no aplicar el ISR a los trabajadores federalizados en su aguinaldo.

Diciembre también es la época del año donde se toman más excusas para fiestas, para actos bondadosos, que en otras fechas no se darían. La Navidad trae cosas a todos, máxime cuando se comparte con las personas que amamos y están alrededor de uno. El mes también es propicio para cerrar ciclos, de analicé de lo realizado durante el año –aventuras, emociones, lecciones– de las cuales fuimos constructores y protagonistas.

Los días de este mes son diferentes, permea alegría, las mentes se transforman, se siente un aire diferente –más cálido– aunque haga frío, por ese motivo la Navidad nos da la oportunidad de sacar esa humanidad, sin juicios, sin colores. Suelta tus emociones con tu familia, amigos, ve las cosas desde otro punto de vista para que ablandes el corazón, por ese motivo y más lectores de Ecos de la Costa, Casa Editora, amigos, madre, hijos ¡Feliz Nochebuena!

