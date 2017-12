UdeC, fundamental para el desarrollo de Colima: Everardo Partida

Algunos gobiernos de los estados y en ocasiones el federal no entienden que el presupuesto que se destina a la educación no es un gasto, sino una inversión, destaca

Everardo Partida Granados, coordinador general de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, en representación de Tonatiuh Bravo Padilla, rector de esa casa de estudios, dijo que la Universidad de Colima destaca por la vinculación que tiene con el sector productivo, por su internacionalización y la capacitación permanente de sus profesores.

Tras escuchar el mensaje del primer informe de labores del segundo periodo rendido por José Eduardo Hernández Nava ante el Consejo Universitario, Partida Granados dijo que “de nada sirve que una universidad tenga altos estándares de formación si no está vinculada como la planta productiva de la entidad”.

Se sumó a la opinión del gobernador Ignacio Peralta, cuando afirmó que “la UdeC es un pilar fundamental para el desarrollo tecnológico, humanístico, comercial y social del estado de Colima”.

También le llamó la atención el trabajo social que desarrolla la universidad y sobre todo el hecho de que más del 50 por ciento de la planta académica tenga posgrado, “ya que ése es un indicador importante, una garantía de que la educación y la investigación que se realizan en la Universidad de Colima son pertinentes”.

Destacó “el trabajo armónico” que realiza la UdeC para gestionar recursos, tanto del gobierno estatal como del federal, felicitó al rector Eduardo Hernández por su trabajo y le deseó que continuara con este tipo de esfuerzos para entregar buenas cuentas a la sociedad al término de su administración.

Por último, al hablar de la complicada situación financiera por la que atraviesan las universidades de México, dijo que “algunos gobiernos de los estados y en ocasiones el gobierno federal, no entienden que el presupuesto que se destina a la educación no es un gasto sino una inversión, y esto no lo digo yo sino muchos teóricos y la historia de muchos países desarrollados que invierten buena parte del PIB en educación”.

Por eso, concluyó, las universidades públicas del país “debemos pugnar juntas para que el presupuesto que se destine a la educación sea cada vez mayor”.

