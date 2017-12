MicroOpinión

Siempre he creído que los medios de comunicación no son tribunales ni lugares indicados para litigar o hacer juicios. Cualquier situación concerniente a la ley debe resolverse en tribunales y no en las páginas de un periódico. Lamento profundamente que haya quienes utilicen los medios de comunicación para la condena mediática, muchas veces, ajena a la ley. Que la inocencia o culpabilidad la resuelva un juez.

Comentarios