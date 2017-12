Con o sin discapacidad, niños no expresan lo que sienten: niña sordomuda

Infoecos/Colima

En un mensaje expresado por una niña sordomuda, traducido por su intérprete durante la realización de la tercera sesión del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se opinó lo siguiente: “Las personas que procuran aprender una segunda lengua como el inglés o francés, deberían interesarse en aprender la lengua de señas para comunicarse con la comunidad de sordos”, señaló a través de una intérprete, una menor de 11 años, alumna del sexto grado de primaria.

A nombre de los niños y niñas con y sin discapacidad, esta niña reconoció que ella, al igual que otros menores, no puede decir (con su propia voz) que reciben maltrato, ya que aunque otros menores pueden hablar, no lo hacen por miedo y no pueden expresar lo que sienten, como ella, que no puede hablar.

“La discapacidad ahora es que quienes me ven o están cerca no entiendan lo que quiero decir; yo tengo que ir al doctor con mi mamá para decir lo que siento, imagínense cuando yo esté más grande, cuando deba ver a un ginecólogo, siempre tendré que ir acompañada cuando visite a un médico”, reconoció.

Agregó que actualmente la inclusión no sólo debería promoverse en las escuelas, donde tampoco pueden entender la lengua de señas.

“A mí me gustaría una escuela donde todos los sordos podamos estar con sordos para que me puedan entender, aprender y comunicarnos por igual, así como en la escuela especial a donde voy o en mi casa”, expresó mediante su intérprete.

“Ahora, quién lea esta nota sabrá lo que sentimos los niños con y sin discapacidad, pero quiero dejar claro que la discapacidad no es una limitante, sino un reto y por eso los invitó a aprender la lengua de señas”, gesticuló.

