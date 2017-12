A Media Semana: 2017, el balance

Mal terminamos este año, nadie en su sano juicio y sin apasionamientos partidistas puede sentirse satisfecho de lo que han hecho por sus gobernados los tres niveles de Gobierno, todos, sin excepción, han quedado a deber a las expectativas que ellos mismos falsamente crearon. Lamentablemente, el futuro inmediato no pinta nada bien para los mexicanos, estamos por terminar un sexenio federal de los peores que se tenga memoria, altos índices de inseguridad, una economía más frágil que un papel, con una moneda volátil, devaluada, mientras, el dólar cada día a la alza, anteayer superó la barrera de los 20 pesos y por lo que se prevé, según expertos, irá cuesta arriba en los meses venideros, lo mismo sucede con las gasolinas y la canasta básica, entretanto, los míseros salarios estancados y quién la paga como siempre, el noble y sufrido pueblo mexicano que no sale de lo duro para entrar a lo tupido.

En Colima, podemos decir que el gobierno del José Ignacio Peralta Sánchez ha corregido en mucho el cochinero financiero que heredó Mario Anguiano Moreno, en otros rubros también he destacado como Turismo, pero algunos como Movilidad y Fomento Económico, como si no existieran, los que le han quedado a deber y demasiado al mandatario estatal y más a los colimenses, son el procurador José Guadalupe Franco Escobar y el titular de la Secretaría de Seguridad, Francisco Javier Castaño Suárez, esperemos que con la implementación del prometido C5 se pongan las pilas y respondan con resultados tangibles reduciendo los crímenes que a diario existen por toda la geografía estatal, y pues si no pueden, que le den la chance a personas más comprometidas, sobre todo capaces de devolvernos la seguridad, sin lugar a dudas, el reto mayor e inmediato de esta administración estatal.

Otro Poder que tiene mucho trabajo por delante, es el Legislativo, principalmente en el asunto del desfalco de la vergüenza de Tinajas y todo Colima, la verdad ya no me sorprende el tortuguismo de algunos diputados inmersamente ligados como Santiago Chávez y Riult Rivera, lo he comentado, denuncias, juicios políticos van, vienen y nada les hacen a la pandilla anguianista, ni le harán creo, estamos a escasos tres meses para que comience la desbandada en el Congreso, pues la mayoría se irán a competir por otro hueso y, si no le hicieron nada los titulares, menos los suplentes que no estarán enterados del todo de las marranas que cometieron Mario y sus pillos. Para acabarla de amolar, tenemos nueva auditora en la persona de Indira García Pérez, desconozco si sea buena o mala, pero la cuestión es que entra en ceros y a estas alturas está canijo, en una de esas nos salen con que ya prescribió el caso y ahora sí, a gozar de los ranchos, caballos y mujeres libremente, sin ninguna preocupación, ¡ah!, se me olvidaba, también los millones que se llevaron de todos nosotros.

En el panorama político, las cosas han dado un giro de 180 grados respecto al 2015, en aquel tiempo el partido que más se fortaleció fue el PAN, sin embargo, por la avaricia de Jorge Luis Preciado Rodríguez echaron todo a la basura, hoy a pesar de la nueva presidenta del CDE con Julia Jiménez, las cónclaves panistas están confrontadas, casi es seguro que las huestes del senador coquimatlense la jugarán contra las decisiones -llámese candidaturas- del equipo de Julia-Riult-Crispín. El Revolucionario Institucional, rezagado, estancado, con una dirigencia pasiva, empero lo peor, con un desencanto enorme y rechazo entre la población, difícilmente podrá ganar una que otra posición, salvo en casos muy específicos donde tiene buenos prospectos, como lo es a la Alcaldía en Villa de Álvarez. El PRD, si alguien sabe de él me avisa. Morena, con pleitos internos como si fuera partido viejo, todavía no gana AMLO y ya se están despedazando por los cargos, su mejor activo, Indira Vizcaíno, desgastada y en la mira del General Gallardo. Movimiento Ciudadano, simple y sencillo, se vendió junto con Locho Morán. Al último pero no por ser menos importante, al contrario, en mi opinión personal el partido que más crecimiento tuvo en este par de años en el Verde Ecologista, e incluso tuvo una despegada meteórica con el arribo de Virgilio Mendoza Amezcua a la dirigencia estatal, muy posiblemente el activo político de mayor envergadura en la actualidad desde los volcanes a la costa y próximo senador de la República, con un futuro prometedor a corto plazo, todos suponemos lo que buscaría posteriormente, por cierto, con altas posibilidades de ganar en 2021.

PARA CERRAR

Cumplimos otro ciclo más del calendario gregoriano y por ende le sumamos otro año más a nuestras vidas, a pesar de lo escrito supra líneas de las complejidades que nos esperan, vale la pena estar en este plano terrenal. Por ello, desde este humilde espacio deseo a todo el personal y a usted amable lector de Ecos de la Costa, lo mejor para este 2018, que todas sus metas se cumplan, salud, que es lo principal. Igualmente va para mi familia e innumerables amigos.

