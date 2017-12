El beisbol se va extinguiendo por directivos que no hacen nada

No hay planes para renovar a los equipos: Juanito Lomelí

Infoecos/Colima

“Que se vaya la gente que deba irse, pues de lo contrario el beisbol habrá muerto en menos de lo que ustedes se imaginan”, advierte Juanito Lomelí, dueño del equipo Padres de Coquimatlán a los dirigentes del rey de los deportes en Colima.

Juan, fue pieza fundamental para que en enero del 2016 se efectuara en tierra chigüilinera el encuentro amistoso entre Banda El Recodo y la novena a su cargo, lamentó que este año no se concrete otro juego de tales dimensiones, y quien vendrá será la Banda Recoditos y se planea un juego de futbol con los músicos.

El beisbolista lamenta que no haya planes para renovar a los actuales equipos, y la gente que sigue jugando es la de siempre, por lo tanto, al no haber sangre nueva, su deporte poco a poco se irá extinguiendo, por directivas que no hacen nada por el futuro del beisbol.

Juan no es el único que ha lanzado este tipo de advertencias, antes alzó la voz Jorge Huerta, desde Puebla, consignando que vivió aquí 10 años, y siempre fueron las mismas caras las que vio jugando. Y Daniel Gavia también hizo este comentario: “De seguir así las cosas me va a tocar ver a Chuy Gavia jugando con bordón”.

