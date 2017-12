Academia de Policía opera con carencias

México tardará 4.7 años en formar nuevos policías

Infoecos/Colima

La Academia de Policía de Colima no cumple al cien por ciento con los 12 rubros requeridos por el Programa Rector de Profesionalización en materia de infraestructura y equipamiento.

De acuerdo con el documento Modelo Óptimo para la Función Policial, de la Secretaría de Gobernación (Segob), el estado de Colima tiene un déficit de policías, pues tan solo cuenta con 1.2 policías por cada mil habitantes.

Sin embargo, en dicho estudio elaborado por la Secretaría de Gobernación quedó establecido que la Academia de Policía de Colima cuenta con diversas carencias, entre ellas no hay dormitorios para cadetes, entre otros rubros.

Dicho estudio revela que México tardará 4.7 años en formar los nuevos policías que se requieren para abatir el déficit de uniformados y así alcanzar el estándar mínimo internacional de 1.8 policías por cada mil habitantes, pues solo seis de las 39 academias e institutos de formación policial que existen en el país, cumplen con los 12 rubros requeridos por el Programa Rector de Profesionalización en materia de infraestructura y equipamiento.

Aunado a ello, solo cinco entidades cuentan con más de una academia o plantel.

De acuerdo con el documento Modelo Óptimo para la Función Policial de la Segib, México requiere formar 115 mil 943 nuevos policías para completar el estado de fuerza idóneo.

En ese escenario, las academias podrían egresar 24 mil 374 policías anuales, considerando el programa de formación inicial del perfil de policía preventivo (seis meses) con base en su capacidad de pernocta para cadetes, por lo que serían necesarios 4.7 años con las capacidades actuales.

Destaca que las seis entidades donde las academias cumplen con los 12 rubros requeridos para la profesionalización de los uniformados son: Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora, mientras que las entidades que cuentan con más de una academia o plantel son Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Morelos y Puebla.

No obstante, en 20 estados las academias o institutos de formación policial no cuentan con salas de juicios orales; en 16 estados no tienen pista vehicular; en 14 no hay pista de prueba física; en nueve no cuentan con áreas de cómputo; en otras nueve no tienen área de entrenamiento; en siete estados no cuentan con servicio médico, y en seis carecen de sala de equipo audiovisual.

Asimismo, en cuatro entidades las academias no tienen cocina (Durango, Guanajuato, Nayarit y Tlaxcala); en tres (Colima, Nayarit y Tamaulipas), no hay dormitorios para cadetes; en otros tres estados (Guanajuato, Nayarit y Tlaxcala) no tienen comedor y en un estado (Nayarit), el instituto de formación no cuenta con stand de tiro.

De acuerdo con el informe, donde se presenta el Diagnóstico Nacional sobre las policías Preventivas, se destaca que el cien por ciento de los elementos operativos en activo de la Policía Preventiva Estatal deberá contar con resultado aprobado y vigente en las evaluaciones en materia de control de confianza que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hasta ahora, ha sido evaluado el 98.8% de los elementos policiacos, es decir 127 mil 379.

De éstos, 6.9% reprobó los exámenes de confianza, es decir 8 mil 921 elementos “deberán separarse de toda actividad operativa o con acceso a información sensible y deberán ser dados de baja previa indemnización”, establece el documento.

De ahí la necesidad de formar nuevos elementos que respondan a las necesidades que demanda el país y que deberán, a su vez, aprobar las evaluaciones en materia de control de confianza para formar parte de la fuerza real de policías estatales.

