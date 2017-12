El Kortrijk venció 2-1 al Estándar

El Standard de Memo Ochoa cerró el año con una derrota ante el Kortrijk. Los de Lieja despiden el 2017 a las puertas de los equipos que pelean por el título y las plazas europeas.

El equipo del mexicano jugó toda la segunda parte en inferioridad, al ser expulsado Uche Agbo por doble amarilla antes del descanso. El Standard mereció irse con ventaja al descanso. Marin estuvo cerca en un libre directo, pero Kaminski metió una salvadora mano.

En la segunda mitad, el Standard se envalentonó para buscar la portería contraria. En una acción de ataque llegó un penalti a su favor que Marin transformó en gol al 61’. Todo parecía ir sobre ruedas para un Standard que se echó para atrás para conservar su ventaja. Perbet perdonó el empate delante de Ochoa, pero el terreno embarrado jugó a favor del mexicano para que el delantero errase su remate.

El Kortrijk no perdonó en los últimos minutos y remontó el encuentro. Chevalier puso las tablas al empujar un centro lateral para el 1-1 al 83´. El Standard se pudo adelantar en un contragolpe, pero Edmilson Junior estrelló su remate en el poste. En la última jugada, Perbet no falló con un tiro cruzado al que no pudo llegar Ochoa. Derrota dolorosa para un Standard que se va de vacaciones con dudas y su técnico Sa Pinto sin encontrar la fórmula para conseguir más victorias.

