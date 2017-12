En el estado hemos tenido mala calidad en el sistema de justicia; hay muchas quejas, los juicios son muy tardados, se pierden los expedientes, no hay productividad, ni siquiera tienen procesos de revisión para saber qué se está haciendo para ser más eficiente, no se respeta el servicio civil de carrera y, como consecuencia, un gran descontento de los mismos empleados, los procesos en la integración de los tribunales y de los magistrados no son los adecuados; todo ello incide en la ineficacia judicial.

El Poder Judicial representa uno de los tres Poderes del Estado, el cual, conforme a la Constitución, debe ser independiente y debe garantizar un equilibrio entre el poder supremo estatal, pero no, no hay tal función. En México, el poder Ejecutivo sigue mandando, sigue ordenando aún sobre los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), y esto ¿en qué beneficia o a quién conviene? institucionalmente a nadie y menos a la sociedad, quizá al Ejecutivo, por el control de poder, pero, ¿qué acaso toda autoridad no debe respetar la Constitución?, y en ésta dice que hay que garantizar a todos los colimenses el derecho de justicia y la justicia solo la deben aplicar los tribunales del Poder Judicial y algunos otros tribunales independientes; como, el Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, entre otros. Ya sé, no crean que lo ignoro, los tribunales no garantizan plenamente justicia, nos hace falta mucho, es necesario dotar al Poder Judicial de lo mejor en personal para que esto funcione.

¿Cómo mejorar la calidad de justicia en 2018? Primeramente se necesita voluntad política, que el Ejecutivo quiera, que se respete lo que dice la Constitución, y ¿qué dice la Constitución? O ¿cómo debe actuar el Ejecutivo para que la justicia funcione? La Constitución dice que los tribunales garantizarán justicia a las personas y paz social, pero para que suceda es necesario que los juzgados trabajen bien, que ahí haya justicia; mire usted, ni en los tribunales del Poder Judicial se respeta la ley, ¿por qué digo esto? porque la LOPJE dice que todos los empleados pueden ascender conforme a sus aptitudes y conocimiento y hay muchos casos, en donde los puestos son ocupados por personas que llegan recomendadas y desplazan a empleados que por años han estado esperando una oportunidad; por eso digo que el Ejecutivo debiera tomar cartas en el asunto y como un órgano de equilibrio entre los poderes estatales, exigir que se cumpla con la ley, esa es una de sus principales funciones.

Todos estamos interesados en que funcionen bien las cosas, entonces ¿por qué no hacer lo debido? Y cada cosa hacerla como se debe, los representantes de los tres Poderes ponerse de acuerdo y poco a poco volver funcional este estado de Derecho que ha dado tantas penas a la sociedad.

Las causas del problema en que la mala calidad de la justicia es conocida, pero muy poco se hace para remediarla, ojalá los abogados unidos pusieran su granito de arena para ir mejorando, pero eso sí, para que el sistema de justicia funcione, primero el ejemplo debe empezar en casa, si ahí no hay justicia, menos para la sociedad. También que el presidente del STJE y sus magistrados exijan que se respete la autonomía judicial, que al cabo ya están en el cargo, ya pasaron lo más difícil, es tiempo de eficiente la calidad de en la función de las instituciones y el 2018 es un año de muchos cambios y en donde habrá que cumplir con una serie de leyes producto de importantes reformas a la Constitución, no hay que ignorarlo.

Se necesita un tribunal constitucional local o alguna sala del PJEC que se ocupe de proteger a la Constitución, actualmente no la hay, y la Constitución constantemente se viola.

