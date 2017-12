Panamá alista extradición de Borge a México, afirman

Antes de que se venza el plazo, el próximo 15 de enero de 2018 el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, encarcelado desde septiembre en una prisión clandestina de Panamá, será extraditado a México, confirmó su abogado, Carlos Carrillo.

En entrevista telefónica con El Universal, el litigante panameño armó que el expriísta fue notificado por las autoridades de su país el pasado 15 de diciembre y decidió no interponer ningún recurso contra la determinación de la Corte Suprema de Panamá, que calificó de legal la detención del político, cuando en junio de este año intentó viajar a París desde Ciudad de Panamá. Comentó que sólo faltan algunos trámites para que pueda concretarse el traslado de Borge Angulo, requerido por las autoridades mexicanas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de funciones.

“Hasta ahora lo que está en espera es la culminación de una documentación, la formalización correspondiente y el plazo que está corriendo de los 30 días”, refirió. Carrillo precisó que por disposiciones del tratado de extradición entre México y Panamá, el equipo legal del exmandatario se enterará horas antes de que la extradición se consume.

“De acuerdo con el tratado, no tenemos derecho a ser notificados de los detalles del traslado. Sin embargo, por situaciones logísticas la defensa se enterará horas antes de que el traslado se consume”, destacó. El abogado centroamericano dijo que el expriísta se encuentra en una cárcel clandestina ubicada en una estación de policía del distrito de Ancón, donde es víctima de violaciones a sus derechos humanos.

“Desde el 21 de septiembre, el señor Borge ha sido objeto de acciones criminales por parte de autoridades de la policía, y nosotros en Panamá agotaremos los recursos locales e internacionales, porque la persecución de las personas se debe de hacer en el marco de la ley”, armó. Aseguró que el exgobernador está recluido en condiciones “infrahumanas”, puesto que no se le facilita la alimentación y tampoco recibe atención médica especializada.

“Para nosotros, los policías, los funcionarios del Ministerio de Seguridad, gobierno y Cancillería son responsables de la violación de los derechos humanos del señor Borge, no hay nada que justifique eso”, consideró el abogado y pidió al gobierno de México investigar el trato que ha recibido Borge en ese país. “Lo que me sorprende a mí y al equipo de la defensa es el trato; hoy se trata de Roberto Borge, mañana se tratará de cualquier otro ciudadano mexicano”, enfatizó. El abogado acusó al gobierno de México de no reclamar a Panamá el trato en la cárcel clandestina La Chirola.

“Los que definen las condiciones de detención en su país son los políticos panameños, y no es justificación jurídica, es aberrante que tú estés denunciando esto y la prepotencia del uso del poder sin respetar tratados internacionales. No sé cómo México dejó a una persona que estuvo siendo torturada y miró a otro lado sin hacer reclamaciones al gobierno de Panamá; si no lo hace es que hay factores reales políticos interesados en la flagelación del señor Borge”, arremetió.

