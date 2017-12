Insúa viola la Ley del Municipio Libre: Ceballos

La legislación prohíbe pintar con colores partidistas la fachada de las presidencias municipales

El Diputado exhortará el Congreso a alcaldes respeten la normatividad

El alcalde de Colima, Héctor Insúa García, “viola la Ley del Municipio Libre” al pintar el Palacio Municipal de azul y blanco, los colores del partido político en el que milita (PAN), pues ello se encuentra estrictamente prohibido en las reformas aprobadas por el Congreso del Estado a dicho ordenamiento que rige a los cabildos de la entidad.

El diputado local y presidente del Congreso del Estado para el mes de enero de 2018, Javier Ceballos Galindo, adelantó que el Legislativo realizará un exhorto a los 10 alcaldes de la entidad para que apeguen sus actos a lo establecido en la Ley del Municipio Libre.

El legislador independiente lamentó que Insúa García haya ordenado pintar de colores azul y blanco la fachada de la Alcaldía de Colima, pues recordó que el pasado 22 de febrero de este año fueron aprobadas las reformas a esta ley, en donde se señala que en materia de imagen institucional, es obligación de los presidentes municipales cumplir con el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, establecido en los artículos 134 de la Constitución federal y 138 de la Constitución local.

La Ley del Municipio Libre señala que los alcaldes deben conservar una imagen municipal oficial que sea libre de todo contenido que promueva algún partido político, misma que deberá respetar el escudo oficial que identifica a cada municipalidad, así como los colores y lema del mismo.

Los munícipes también se deben abstener de utilizar en vehículos, en anuncios que difundan la actividad gubernamental, en uniformes de trabajo y en los informes oficiales, símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido político.

En la utilización de los documentos e informes oficiales, además de abstenerse en la utilización de símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido o asociación política, deberán emplear únicamente su escudo oficial.

Ante esto, el diputado local mencionó que es lamentable la situación que se vive con la mayoría de alcaldes en el estado, “no se vale que hagan ese tipo de situaciones, la iniciativa que se presentó este año sobre los colores y los logos que se ponen en algunos anuncios y papelería de los municipios se sigue dando”.

Ceballos Galindo dijo que los presidentes municipales no han entendido que son gastos innecesarios, “cuando un alcalde cumple simplemente debe trabajar y dar resultados, sin embargo, tienen que acudir a los colores partidistas para llamar la atención”.

El legislador local lamentó que se sigan presentando este tipo de situaciones, por lo que adelantó que “desde el Congreso, en la siguiente sesión vamos a exhortar para que se corrija esta situación que se está dando en la mayoría de los municipios con los colores partidistas”.

Javier Ceballos refirió que no hay una multa para quienes no cumplan con la ley, “se marca que deben corregir esta situación, desafortunadamente ello se sigue dando, pero aunque no hay una multa como tal, se puede seguir exhortando hasta que corrijan esta situación y, en su momento, tomar decisiones más drásticas para que los alcaldes no estén incurriendo en esta situación que se está dando”.

