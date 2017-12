Normal, desbandada de panistas: Riult Rivera

Es una situación que se da como parte del proceso electoral que se vive en el país, dice el legislador

Infoecos/Colima

Para el diputado panista Riult Rivera Gutiérrez, la salida de algunos militantes, simpatizantes o de quienes compitieron en el anterior proceso electoral bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) “es normal” y es una situación que se presenta “en cada proceso electoral”.

El legislador se refirió así a la salida anunciada por algunos simpatizantes del PAN que decidieron anunciar su salida de ese instituto político y sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como es el caso de la diputada Adriana Lucía Mesina Tena y algunos “panistas de Armería, entre ellos César Moreno Salazar y Gloria Pérez.

Riult Rivera consideró que la salida de integrantes del blanquiazul es parte de los procesos electorales que se dan cada tres años.

El diputado local señaló que “espero que ya no existan más personas que salgan de estas filas (del PAN), pero si así lo llegaran a hacer, creo que es parte de los procesos electorales que al menos en cada proceso electoral se viene haciendo un poco normal, pero no comparto, en lo particular, la idea de irse de un partido a otro”.

Comentó que “aun cuando no se comparte el hecho de que se hagan intercambios de partidos políticos, pues es respetable, creo que es el ejercicio de los derechos constitucionales que cada uno puede ejercer”.

El legislador consideró que la acción de abandonar al PAN es un derecho que tienen César Moreno Salazar y Gloria Pérez, y la propia Adriana Lucia Mesina.

“Pueden elegir en que partido puede ejercer los derechos políticos electorales y quizás tenga algún ofrecimiento, que es respetable totalmente”.

Rivera Gutiérrez mencionó que quienes permanecen en Acción Nacional “somos los que hemos encontrado la identidad con la doctrina partidista, quienes hemos encontrado en la institución un proyecto para hacer de nuestro Colima un mejor lugar para vivir, con mayores oportunidades”.

Por último, pidió a quienes abandonaron las filas del PAN que si llegan a ocupar alguna posición, “se siga trabajando conforme los principios panistas, buscando siempre el bien común, generando un trabajo encaminado a que sea mejor el estado de Colima, como fue su trayectoria dentro de Acción Nacional”.

