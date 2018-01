Liguilla, prioridad para Necaxa: Dieter Villalpando

Necaxa se quedó cortó de la Liguilla en el Apertura 2017. Estuvo en puestos de clasificación en la mayoría de las jornadas pero justo en la última fue eliminado al caer 2-1 en casa ante Morelia.

“Todos tenemos la sed de revancha porque nos quedamos a un pasito de clasificar pero bueno, eso ya quedó atrás, este es un torneo nuevo donde hay esperanza de hacer bien las cosas”.

Será el segundo torneo con los Rayos para Villalpando, quien en el primero solo jugó en ocho partidos.

“Hablé con El Profe (Ignacio Ambriz) para saber cuál era la causa por la que no tenía minutos, y llegamos a un acuerdo de que yo tenía un bajón, pero desde ese momento he empezado a entrenar mucho mejor, me siento mejor y él lo está notando”.

Los Rayos abren el Clausura 2018 en casa ante Veracruz, sotanero de la tabla del descenso. “Va a ser un partido muy peleado porque ellos están en el descenso y van a jugar todos sus partidos como si fueran una final, nosotros también tenemos la sed de revancha por no haber calificado, así que jugaremos de igual manera”.

Necaxa está lejos de tener problemas porcentuales, y aunque Villalpando pidió no confiarse, lo cierto es que su prioridad es buscar la Liguilla.

