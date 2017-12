Manzanillo invierte 2 mdp en grúas para alumbrado

Darán mantenimiento a más de 18 mil lámparas que hay en todo el municipio

Infoecos/Manzanillo

Ayer fueron entregadas dos grúas hidráulicas para el fortalecimiento del departamento de alumbrado público. La grúa hidráulica para mover postes tuvo un costo de 746 mil pesos, la otra grúa con canasta tuvo un monto de un millón 252 mil pesos, cabe señalar que ambas adquisiciones fueron adquiridas con recursos propios derivado de los ahorros que se han obtenido de las diversas partidas.

En breve ceremonia de entrega celebrada en los portales del Palacio Municipal, personal de Servicios Públicos Municipales recibió las llaves de las nuevas unidades que ya están listas y equipadas para empezar a trabajar. La entrega estuvo a cargo de la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos, quien dijo: “vamos a equipar un área tan importante como la Dirección de Alumbrado, todos los días tenemos quejas de nuestro servicio, porque es algo grandísimo, en Manzanillo se hablan más de 18 mil lámparas en la zona regular, y hay muchísimas más en las 50 colonias regulares y 50 irregulares, y además el subdesarrollo, la zona cerril, la zona urbana y rural es grandísima, se hablan de 31 comisarías, tres juntas municipales, ocho delegaciones municipales, una población de más de 160 mil habitantes, y solamente teníamos dos grúas que estaban al servicio de la sociedad, y hoy estamos duplicando esa capacidad, con esas grúas, la dirección de alumbrado hace un trabajo enorme, porque atienden más 50 quejas diarias, sustitución de lámparas y con estas grúas van a duplicar su capacidad de atención, pero además, van a instalar lo que nos falta para llegar a la meta de la sustitución de 3 mil luminarias LED’s”.

“Mi reconocimiento a la Dirección de Alumbrado y a toda su gente, porque no han parado, me consta, no han tomado días de descanso, porque están buscando que en el primer mes cumplamos esa meta. Porque están atendiendo lo más importante del municipio que es nuestra gente de Manzanillo”, dijo al final la alcaldesa.

