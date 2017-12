Capítulo 10: Sabiduría de madrugada

La ninfa llora. Se autoanaliza: En esa hora de la madrugada nadie luce espléndida. Sin cautela, baja por las barriadas y va sembrando la noche con sus pasos. Nadie la detendrá antes de llegar a la calle Madero. Su primera madrugada en la calle y ya mujer. Sintió un cosquilleo en la planta de los pies, un halo de calor le movía. Sus lágrimas, ya secas, dejaron un maravilloso resplandor en sus mejillas y sintió cómo sus alas se desplegaban nuevamente. Caminaba de prisa, casi sin tocar el piso. Cruzó al fin la Madero y se encaminó por la calle Juárez a un costado del jardín Núñez.

La enorme plaza llena de fantasmas, sentados en las bancas, en espera de un alma caritativa que los lleve de vuelta a la vida. La noche llena a Chalito de hormigas las manos, de ansias la boca. No sabe qué encontrará pero sigue buscando le dicen las rejas de las ventanas. Recuerda sus tardes en aquel barrio de su niñez -no hace tanto-, donde nunca quiso juntarse con la bola de chiquillos piojosos, que olían feo, que se comían los mocos, que eran pobres.

Entonces se mira la chica cosmo caminar por la quinta avenida, los tacones enormes, las sombras metálicas en los ojos, la blusa que deja los hombros desnudos, el vientre plano, el paso seguro, la cadera cimbreante: joven, esta noche obtendrá un conjuro para ser eternamente joven. De la edición de Cosmopolitan en marzo aprendió de memoria los veintiún pasos para destrozar un hombre en la cama, del dossier de sexualidad, el juego de recato que deben llevar siempre las latinas y de su madre, los modales de una cualquiera.

Un auto se detiene a su lado y alguien lo invita a subir. Sube. Recorren una calzada desierta, no hablan ¿Cuántos años tienes? Una sonrisa ¿Qué te gusta hacer? Una sonrisa y lo que quieras. El viaje termina en un motel. El único entonces por aquel rumbo, ahora casi es una institución entre los hoteles de paso, el pionero, ahora abundan en Colima pero en aquel tiempo la salida para Pihuamo era todo. La ninfa se deja seducir por un centauro que huele a empleado de banco. Desnuda se desliza sobre las sábanas y se dibuja hermosa en el espejo que desde el techo la refleja.

El centauro es fuerte ¿Cómo se llamará? Galopa en los laberintos que la ninfa abre, ella siente alas de cera y plumas, no puede volar eternamente. Doblan las campanas y surge la chica cosmo con su vestido de terciopelo strapless y con labios en rouge cobrizo le dice al mundo: no es cierto que los iguales se rechazan. Aquí Newton se topa en pared. El centauro le besa los hombros mientras le recomienda que se bañe pero que no moje su cabello -es parte de la técnica para disimular. De nuevo se desvanece la chica cosmo. La ninfa llora.

No debes asustarte, dice el centauro con voz de trueno, no te pasó nada, nadie supo qué hicimos ni dónde estuvimos, pero eso sí, nunca dejarás esto -se agarra la verga-, puedes decir que eres virgen, que serás virgen para siempre, porque vivir en el limbo sexual en Colima te da caché, te hace interesante. Ve por el rumbo que quieras, hazle caso al corazón, vuela si quieres, llora o arráncate los ojos, pero recuerda que a una jota se le disculpa que sea fea pero nunca pendeja, mucho menos alguien como tú, fresquecito, tiernito, si hueles todavía a cuna, pero qué sabroso te mueves y lo que te falta por aprender. Ahora, a casita porque ya es tarde. Te doy un ride. Recuerda: no nos conocemos.

Comentarios