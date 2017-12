Crecimiento emocional integral: Recapitulación de fin de año y propósitos de Año Nuevo

El fin de año es un tiempo en el que se termina un ciclo y puede aprovecharse para hacer una recapitulación de nuestra vida, de lo que hemos logrado hasta ahora e incluso hacer una revisión de nuestras relaciones y de nuestra fe religiosa.

Se dice que “siempre somos lo suficientemente jóvenes para morir”, por lo que es importante que estemos preparados para la muerte en cualquier instante. Es decir, no dejar asuntos pendientes, arreglar desavenencias familiares o problemas con amistades, resolver viejos rencores, perdonar, dejar ir esos resentimientos y limpiar nuestra conciencia. Cada fin de año podemos volverlo un reiniciar con nuevos bríos. Y este reiniciar implica también cerrar ciclos abiertos, resolver viejos conflictos. En fin, vivir como si hoy fuera el último día de nuestra vida y aprovechar al máximo cada minuto.

Cada vez que da por terminado un año, somos un año más viejos y tenemos un año menos de vivir. Eso nos confronta con el sentido de nuestra vida, con lo que realmente estamos haciendo y si estamos llevando a cabo todas las cosas como queremos o no. Es el momento de reconocer si llevamos el rumbo correcto para hacer de nuestras vidas lo que deseamos dentro de las posibilidades limitadas por nuestras circunstancias. Saber volver éstas una oportunidad para crecer y no un obstáculo para ello sería deseable.

El fin de año es también época de celebraciones, fiestas y reuniones. En estos escenarios se nos brinda la oportunidad de confrontar el estado de nuestras relaciones familiares, de nuestras amistades y demás vínculos. Es momento de probar nuestra generosidad al dar y compartir, de reencontrarnos en relaciones que quizás abandonamos mucho durante el transcurso del año. Es por eso que se vuelve una oportunidad para recapitular cómo somos, cómo nos perciben los demás, cómo manejamos los conflictos, cómo nos sentimos con nosotros mismos y, por supuesto, cómo está nuestra relación con Dios.

Cuando termina el año termina un tiempo prefijado que nos permite reconocer si hemos logrado o no nuestras metas y propósitos de años pasados o nos engañamos a nosotros mismos y seguimos igual o peor. Por eso es que muchas personas se deprimen en esta época. Aunque hay otros factores que motivan sentimientos de tristeza y estados depresivos, como por ejemplo la falta de relaciones significativas emocionalmente, la falta de un hogar constituido o la confrontación con una recapitulación negativa o de autoevaluación muy poco satisfactoria en función de las expectativas que se tenían contempladas.

El Año Nuevo es la segunda parte de esta recapitulación. Es como si después del alto nos preguntáramos ¿y ahora qué? Es lo que nos define como seres humanos. Esto es, sólo los seres humanos tenemos futuro, ese futuro en el cual proyectarnos y ser lo que queremos ser. Esa abertura a un mundo de posibilidades, ese todavía se puede, ese vuélvelo a intentar, esa nueva oportunidad. Dice el dicho “si no fue ayer será mañana”. Es también un tema de angustia, dilucidar qué hacer con un futuro incierto suele causar mucho estrés. Depende mucho del carácter de la persona, de su aprehensión hacia las cosas, o de su afán de perfección. Siempre se puede dar más y entonces el futuro es la presión constante. Muchas personas prefieren vivir en el pasado que enfrentar el dolor de la incertidumbre, del miedo a lo desconocido y de la dificultad inherente a la vida de no poder garantizar que “mañana será mejor que ayer”.

Reconocer nuestros deseos a veces no es tan sencillo. Hay cosas que no nos atrevemos a concedernos y por eso nos inventamos la historia de que no podemos conseguirlos. Pero lo real es que nos da miedo o quizá nos lleve a un cambio de situación de vida que en el fondo no estamos preparados para enfrentar.

