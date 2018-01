Tiene 15 años de edad y lucha contra sus adicciones

Infoecos/Colima

“Equis” ha estado en una clínica de rehabilitación contra las adicciones desde el pasado 26 de octubre, tiene 15 años y está contento de haber recuperado poco a poco, la confianza de sus padres, aunque reconoce que en principio no quería recibir ningún tratamiento.

Afirma que no es cierto que en las clínicas de rehabilitación se reciben malos tratos, golpes o gritos, “por el contrario, he tenido el apoyo de doctores, de mis compañeros y de mis familiares, y si no hubiera ido por mí la policía a mi casa para internarme, ahorita no sé dónde estaría”, admitió.

Precisó que ya había perdido el control de sus acciones y su comportamiento dañaba a su familia porque a veces los agredía y rompía los objetos de la casa, y sus padres le ofrecieron en reiteradas ocasiones un tratamiento pero se negaba a recibirlo.

“Aquí me brindaron el apoyo, tanto físico como terapéutico, lo mismo que a mis compañeros; tenemos deportes, juntas de terapia, el alimento está bien, y sí me han ayudado para salir adelante”, resaltó.

Este es el testimonio de un menor de edad que lucha contra sus problemas de adicciones y reconoce que es necesario recibir ayuda profesional, aunque cuando se consumen drogas, no se admite la necesidad de este apoyo.

